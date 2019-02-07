Стало известно, что губит 70% мужчин в России

Сильный пол страдает от болезней желудка, цирроза и гипертонии
Общество 18:20
На лавочке. Фото: pixabay.com.

Стало известно, отчего умирает две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70%). Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Впрочем, большинству населения страны это было известно и ранее. Все дело в алкоголе.

Как сообщила Вероника Скворцова радиостанции Вести ФМ, зависимость от алкоголя приводит к возникновению цирроза, язвенной болезни желудка, панкреонекроза, ранней гипертонической болезни. Это так называемая "накопительная алкогольная смертность".

При этом в России заметно снизилась острая смертность от алкоголя, так как поменялся рынок алкогольных напитков, считает министр здравоохранения РФ. Уменьшилось количество суррогатов.

Вероника Преображенская

смерть, гибель алкоголь

Труп зверски избитой пенсионерки нашли на улице

5 февраля, 10:30

«Мои слезы, моя печаль»: скорбят из-за смерти Децла пользователи соцсетей в ЕАО

4 февраля, 10:30

Пешехода сбили насмерть в Биробиджане

2 февраля, 10:45
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia