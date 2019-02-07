Стало известно, что губит 70% мужчин в России

Сильный пол страдает от болезней желудка, цирроза и гипертонии

На лавочке. Фото: pixabay.com.

Стало известно, отчего умирает две трети российских мужчин трудоспособного возраста (70%). Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Впрочем, большинству населения страны это было известно и ранее. Все дело в алкоголе.

Как сообщила Вероника Скворцова радиостанции Вести ФМ, зависимость от алкоголя приводит к возникновению цирроза, язвенной болезни желудка, панкреонекроза, ранней гипертонической болезни. Это так называемая "накопительная алкогольная смертность".

При этом в России заметно снизилась острая смертность от алкоголя, так как поменялся рынок алкогольных напитков, считает министр здравоохранения РФ. Уменьшилось количество суррогатов.

Вероника Преображенская