В России хотят изменить правила производства сыра

В частности, обсуждается снятие запрета на выпуск сыра из непастеризованного молока
Экономика 18:35
Сыр. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В России хотят изменить правила производства сыра. В частности, обсуждается снятие запрета на выпуск сыра из непастеризованного молока. За это выступают некоторые отечественные производители сыра.

Так делают сыр в некоторых странах Европы, но в России, по мнению экспертов, это может нанести вред здоровью потребителей. Тем не менее в Минсельхозе сейчас прорабатывается вопрос о введении ГОСТа на молоко для выпуска сыра и отмене запрета на выпуск сыра из непастеризованного молока, сообщили РБК в ведомстве. Вопрос обсуждается по поручению курирующего агропромышленный комплекс вице-премьера Алексея Гордеева.

Поводом явилось обращение президента группы "Кабош" Дмитрия Матвеева в правительство. "Кабош" находится в Псковской области и по оценкам менеджеров компании входит в Топ-5 крупнейших производителей молока и молочных продуктов в России.

В частности, компания выпускает более 20 тонн сыра в сутки под марками "Российский", "Угличский", "Гауда", "Тильзитер", "Чеддер". Как считает руководитель компании, в стране сложилась парадоксальная ситуация: есть запрет на выпуск сыра из непастеризованного молока, но нет аналогичного запрета на продажу такого сыра.

По мнению Матвеева, условия, в которых работают российские предприятия, делают невозможным импортозамещение на продовольственном рынке. Даже в условиях продэмбарго в России реализуют сыры из непастеризованного молока, например, элитные швейцарские сыры, которых не коснулся запрет на ввоз.

Однако не все игроки рынка согласны с руководителем группы "Кабош". Как заявил РБК исполнительный директор Союзмолока Артем Белов, разрешать использование непастеризованного молока при производстве сыра в России преждевременно. Употребление непастеризованного молока может привести даже к летальным исходам.

Герман Штакеншнейдер

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