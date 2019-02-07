Без обновок и развлечений: более половины россиян экономят на этих расходах

О снижении продаж говорят владельцы магазинов одежды и пунктов общественного питания

Продукты. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Россияне стали экономнее. Население сокращает расходы на одежду, развлечения и питание в общественных местах. По оценкам экспертов, доля потребителей со свободными деньгами в октябре-ноябре 2018 года сократилась с 81% до 77%. Однако наибольшее опасение у покупателей вызывают цены на продукты.

Как следует из расчетов Росстата, за октябрь 2018 года цены на продукты в России выросли на 0,55%, за ноябрь — на 0,99%, за декабрь — на 1,7%.

Потребители остаются чувствительными к ценам, подтверждают в X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). Эксперты отмечают снижение среднего чека. Так, в "Перекрестке" средний чек на этом фоне в четвертом квартале сократился на 0,8%, до 545,8 рублей, по сравнению с предыдущим годом.

За октябрь-ноябрь 2018 года доля обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась до 35%, достигнув максимального значения с середины 2016 года, следует из данных The Conference Board и Nielsen. Более дешевые продукты в четвертом квартале выбирали 55% опрошенных, говорится в исследовании компании.

На фоне экономической нестабильности снизилось до 32% число россиян, расходующих средства на новую одежду (снижение произошло на 4%). На развлечения вне дома тратятся 24%. Экономят на этих статьях уже 64% россиян, пишет "Коммерсант".

Сокращается и доля расходов на еду вне дома, все больше потребителей ищут выгодные ценовые предложения, отмечает представитель KFC Ирина Гущина.

Факторов, способных изменить ситуацию, пока не наблюдается. Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, только за январь 2019 года цены выросли на 1%, показав самые высокие темпы с 2016 года. По его мнению, в первом квартале инфляционные ожидания могут еще подрасти, а индекс потребительских ожиданий — снизиться до трехлетних минимумов. Эксперты полагают, что политика затягивания поясов продолжится и в 2019 году.

Вероника Преображенская