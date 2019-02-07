Сейчас в зоне риска оказываются те, кто приобретает средства слежения для использования в быту

Видеонаблюдение. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Госдуме предложили уточнить, что такое шпионская техника. Сейчас в зоне риска в России оказываются те, кто приобретает средства слежения для использования в быту.

Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Премьер добавил, что отсутствие соответствующих терминов в законодательстве приводит к размытому толкованию законов.

Руководствуясь этими соображениями, правительство внесло в Госдуму законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного сбора информации, за оборот которых грозит административное или уголовное наказание. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

Поправки будут внесены в статью 138.1 Уголовного кодекса России и статью 20.23 Кодекса об административных правонарушениях. Терминология пока не раскрывается, но разработчиками законопроекта отмечается, что термины четко разграничат приборы, используемые в обычной жизни, и шпионскую технику.

Ранее в декабре 2018 года Верховный суд РФ заявил, что никто не может быть привлечен к ответственности за покупку техники для негласного слежения в целях обеспечения личной и семейной безопасности, а также для контроля за домашними животными.

Герман Штакеншнейдер