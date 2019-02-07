Систему фейс-контроля разработали для российских школ

Программа будет искать не только чужие лица, но и посторонние предметы
Общество 19:50
Пропускная система. Фото: ИА PrimaMedia

Систему распознавания лиц для доступа в образовательные учреждения разработала компания "Автоматика" (входит в Ростех). Презентация системы состоялась на выставке "Цифровая образовательная среда", которая проходит в эти дни на ВДНХ в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Ростеха, система состоит из металлоискателя, оснащенного видеокамерой, которая подключена к системе распознавания лиц. При использовании разработки Ростеха учителям и школьникам не требуется носить с собой пропуск: система идентифицирует личность автоматически.

Если камера зафиксирует неавторизованного посетителя или металлодетектор обнаружит запрещенные предметы, сигнал немедленно отправляется на пост охраны. Тревожный сигнал может поступить на пульт службы 112, если охранник не отключил тревогу. По данным разработчиков, система за доли секунды сравнивает полученные с камер изображения с тысячами записей в базах данных и опознает человека. Поэтому "пробок" на входе в школу не будет, уверяют специалисты Ростеха.

Также концерн "Автоматика" представил систему распознавания радужной оболочки глаза, которая может быть использована в российских школах, сообщает РИА Новости. Ее можно будет применять при доступе в закрытые помещения и на экзаменах.

Жанна Оболенская

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