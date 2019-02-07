Предпочтение, при выборе продуктов, отдавалось сахалинским производителям

Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: author=Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

Юрий ДОМИНОВ. Новое меню бортового питания презентовала авиакомпания "Россия" для рейсов, совершающих полеты на Дальний Восток, в здании южно-сахалинского аэропорта в четверг, 7 февраля. Разработка нового ассортимента блюд велась совместно со специалистами из ООО "Торговая компания", сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Напомним, что недавно авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", получила статус официального перевозчика I Зимних Международных спортивных игр "Дети Азии", которые пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске.

— Нам очень приятно стать официальными перевозчиками игр "Дети Азии". Это большая ответственность и сложная задача в плане того, чтобы обеспечить бесперебойные и правильные стыковки через аэропорт Шереметьево, — прокомментировал официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков. — Многие участники летят не только из разных частей нашей страны, но и из-за рубежа.



Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia

В четверг, 7 февраля на рейсе авиаперевозчика прилетела одна из первых групп детей в составе 40 человек, но основной части делегации игр (200 человек) еще только предстоит добраться до Сахалина. Спортсмены, судейские группы и представители прессы — все они так же будут лететь рейсами компании "Россия".

— Время прибытия делегации достаточно комфортное для нас, так что с нагрузкой мы справимся, — сообщил генеральный директор аэропорта "Южно-Сахалинск" Никита Полонский. — Авиакомпанией "Россия" на летний период планируется выполнение двух рейсов из Южно-Сахалинска в Москву. Наше сотрудничество должно расширить не только возможности аэропорта, но и станет благом для всех гостей и жителей областного центра

Авиакомпания "Россия" осуществляет дальневосточные рейсы на двух типах воздушных судов: лайнеры Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER. Меньшая по размеру, трехсотая модель, известна тем, что на одном из самолетов такого типа нанесена морда дальневосточного леопарда — это совместный проект с Центром Дальневосточного леопарда, посвященный сохранению и восстановлению популяции животных этого вида.

Сервис на борту воздушного судна Boeing 777-300 представлен в двух классах обслуживания: бизнес и эконом. Салон бизнес-класса представлен 18 креслами, раскладывающимся в кровать, помимо этого, есть четыре более комфортных и улучшенных кресла. В эконом-классе находятся 355 кресел, каждое из которых оборудовано системой развлечений. Интересным моментом является то, что шаг кресел в этом воздушном судне больше, чем в среднем по отрасли, на 5 см. Казалось бы, небольшой нюанс, но он создает дополнительный комфорт.

— Мы понимаем, что эти самолеты летают на Дальний Восток. Соответственно, многие пассажиры прилетают утром и едут на переговоры или просто на работу. Все они должны быть в хорошем расположении духа и продуктивно провести свой день, — рассказал Сергей Стариков.

Boeing 777-300ER, совершающий ряд рейсов на Дальний Восток, является самым вместительным самолетом в парке отечественных авиакомпаний: 21 место в бизнес классе и 436 в экономе.

Все самолеты оборудованы встроенной системой развлечений, включающей в себя трансляцию карты полета и видеоизображение с двух наружных камер.

Для каждого пассажира в возрасте от трех до 12 лет приготовлен особый детский набор, в который, помимо стандартных цветных карандашей и ребусов, входит особая книга с картинками, персонажи которой оживают с помощью мобильного приложения Rossiya Kids (6+).

Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia 1 / 4

Последние несколько месяцев для авиакомпании проходят под знаком улучшения сервиса и качества предоставляемых услуг по всем классам обслуживания. В связи с этим было уделено особое внимание качеству бортового питания. В меню для дальневосточных рейсов сделана ставка на сахалинский регион: в перечень блюд входят креветки, лосось, палтус и краб.

Изготовитель бортового питания для дальневосточных рейсов авиакомпании "Россия", OOO "Торговая компания", старается использовать продукцию местных предприятий: совхоз "Тепличный", ЗАО "Долинский Хлебокомбинат", птицефабрика "Островная" и не только.

Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia 1 / 9

— Принципиальная разница с прошлым меню заключается в его составе. Выбраны закуски, изготовленные из наиболее качественных ингредиентов и ориентированные на наш регион, — сообщила менеджер по работе с авиакомпаниями Юлия Кублинская.

Так, пассажирам бизнес-класса, летящим до Москвы, предлагается три горячих обеда на выбор: стейк из говядины, курица с пряностями и блюдо из дальневосточного палтуса, а на холодную закуску предлагается морское блюдо, состоящая из креветки, запеченной с крабом. Для пассажиров эконом так же предлагается два горячих блюда на выбор и десерт. Выбор всех блюд основан на тренде на здоровом и сбалансированном питании.

По мнению руководителя Сахалинского ТИЦ Олега Романова, авиакомпания "Россия" поэтапно улучшается комфорт пассажиров, что в конечном счете сыграет на привлекательности Сахалинской области.

По словам директора департамента министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталии Пахолковой, нововведения авиакомпании скажутся на увеличении туристического потока на Сахалине.

Авиакомпания надеется, что пассажиры по достоинству оценят новое бортовое меню, создатели которого стремились удовлетворить меняющиеся предпочтения клиентов.