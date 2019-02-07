Юрий ДОМИНОВ. Новое меню бортового питания презентовала авиакомпания "Россия" для рейсов, совершающих полеты на Дальний Восток, в здании южно-сахалинского аэропорта в четверг, 7 февраля. Разработка нового ассортимента блюд велась совместно со специалистами из ООО "Торговая компания", сообщает корр. ИА SakhalinMedia.
Напомним, что недавно авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", получила статус официального перевозчика I Зимних Международных спортивных игр "Дети Азии", которые пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года в Южно-Сахалинске.
— Нам очень приятно стать официальными перевозчиками игр "Дети Азии". Это большая ответственность и сложная задача в плане того, чтобы обеспечить бесперебойные и правильные стыковки через аэропорт Шереметьево, — прокомментировал официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков. — Многие участники летят не только из разных частей нашей страны, но и из-за рубежа.
Аппетит приходит во время полета: авиакомпания "Россия" представила новое меню. Фото: Елизавета Карпова, ИА SakhalinMedia
В четверг, 7 февраля на рейсе авиаперевозчика прилетела одна из первых групп детей в составе 40 человек, но основной части делегации игр (200 человек) еще только предстоит добраться до Сахалина. Спортсмены, судейские группы и представители прессы — все они так же будут лететь рейсами компании "Россия".
— Время прибытия делегации достаточно комфортное для нас, так что с нагрузкой мы справимся, — сообщил генеральный директор аэропорта "Южно-Сахалинск" Никита Полонский. — Авиакомпанией "Россия" на летний период планируется выполнение двух рейсов из Южно-Сахалинска в Москву. Наше сотрудничество должно расширить не только возможности аэропорта, но и станет благом для всех гостей и жителей областного центра
Авиакомпания "Россия" осуществляет дальневосточные рейсы на двух типах воздушных судов: лайнеры Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER. Меньшая по размеру, трехсотая модель, известна тем, что на одном из самолетов такого типа нанесена морда дальневосточного леопарда — это совместный проект с Центром Дальневосточного леопарда, посвященный сохранению и восстановлению популяции животных этого вида.
Сервис на борту воздушного судна Boeing 777-300 представлен в двух классах обслуживания: бизнес и эконом. Салон бизнес-класса представлен 18 креслами, раскладывающимся в кровать, помимо этого, есть четыре более комфортных и улучшенных кресла. В эконом-классе находятся 355 кресел, каждое из которых оборудовано системой развлечений. Интересным моментом является то, что шаг кресел в этом воздушном судне больше, чем в среднем по отрасли, на 5 см. Казалось бы, небольшой нюанс, но он создает дополнительный комфорт.
— Мы понимаем, что эти самолеты летают на Дальний Восток. Соответственно, многие пассажиры прилетают утром и едут на переговоры или просто на работу. Все они должны быть в хорошем расположении духа и продуктивно провести свой день, — рассказал Сергей Стариков.
Boeing 777-300ER, совершающий ряд рейсов на Дальний Восток, является самым вместительным самолетом в парке отечественных авиакомпаний: 21 место в бизнес классе и 436 в экономе.
Все самолеты оборудованы встроенной системой развлечений, включающей в себя трансляцию карты полета и видеоизображение с двух наружных камер.
Для каждого пассажира в возрасте от трех до 12 лет приготовлен особый детский набор, в который, помимо стандартных цветных карандашей и ребусов, входит особая книга с картинками, персонажи которой оживают с помощью мобильного приложения Rossiya Kids (6+).
Последние несколько месяцев для авиакомпании проходят под знаком улучшения сервиса и качества предоставляемых услуг по всем классам обслуживания. В связи с этим было уделено особое внимание качеству бортового питания. В меню для дальневосточных рейсов сделана ставка на сахалинский регион: в перечень блюд входят креветки, лосось, палтус и краб.
Изготовитель бортового питания для дальневосточных рейсов авиакомпании "Россия", OOO "Торговая компания", старается использовать продукцию местных предприятий: совхоз "Тепличный", ЗАО "Долинский Хлебокомбинат", птицефабрика "Островная" и не только.
— Принципиальная разница с прошлым меню заключается в его составе. Выбраны закуски, изготовленные из наиболее качественных ингредиентов и ориентированные на наш регион, — сообщила менеджер по работе с авиакомпаниями Юлия Кублинская.
Так, пассажирам бизнес-класса, летящим до Москвы, предлагается три горячих обеда на выбор: стейк из говядины, курица с пряностями и блюдо из дальневосточного палтуса, а на холодную закуску предлагается морское блюдо, состоящая из креветки, запеченной с крабом. Для пассажиров эконом так же предлагается два горячих блюда на выбор и десерт. Выбор всех блюд основан на тренде на здоровом и сбалансированном питании.
По мнению руководителя Сахалинского ТИЦ Олега Романова, авиакомпания "Россия" поэтапно улучшается комфорт пассажиров, что в конечном счете сыграет на привлекательности Сахалинской области.
Руководитель Сахалинского ТИЦ
Автор фото: пресс-служба минспорта
Презентация наглядно показала, что "АК Россия" соответствует международным стандартам и требованиям пассажиров. Перевозчик изменил и дополнил рацион питания, сделав акцент на использовании местных продуктов. Сегодня на бортах России можно будет попробовать дальневосточного лосося, палтуса, кальмара, креветку. Даже агар-агар, используемый для приготовления десерта, сделан на основе наших водорослей. Поэтапное развитие сервиса на борту самолетов этой авиакомпании безусловно улучшит комфорт пассажиров. Сахалинская область — одно из наиболее привлекательных направлений для туристов и важно, чтобы хорошие впечатления оставались на протяжении всего путешествия, включая полет на самолете.
По словам директора департамента министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Наталии Пахолковой, нововведения авиакомпании скажутся на увеличении туристического потока на Сахалине.
директор департамента министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области
Автор фото: пресс-служба минспорта
Авиакомпания Россия рассматривает увеличение частоты рейсов в Москву летом в пиковый сезон. Билеты в экономический класс продаются по "плоским тарифам" 22000 руб. туда-обратно. Это скажется на увеличении туристического потока на Сахалин. Питание, которое было обновлено в январе, это дополнительный плюс для пассажира. Авиакомпания уделила внимание местным продуктам, что очень важно и ценно для нас. Эстетическая составляющая внешнего вида подаваемых рационов, акцент на детали и использование нераспространенных гастрономических приемов порадовали всех, кто стал гостем презентации.
Авиакомпания надеется, что пассажиры по достоинству оценят новое бортовое меню, создатели которого стремились удовлетворить меняющиеся предпочтения клиентов.