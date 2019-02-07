В РЖД планируют запустить беспилотные поезда

Такие составы могут начать движение по МЦК в 2021 году
Экономика 21:10
Поезд. Фото: Википедия

"Российские железные дороги" намереваются запустить беспилотные поезда. Такие составы могут начать движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году.

Об этом заявил заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин, выступая на форуме "Транспортное образование и наука" в Москве. Изготовление и тестирование таких составов должно состояться в течение ближайших двух лет.

После этого будет нужно утвердить нормативную документацию для беспилотного вождения на МЦК. Напомним, что в 2018 году в РЖД начали разрабатывать модули технических средств для обеспечения работы беспилотных поездов.

Герман Штакеншнейдер

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