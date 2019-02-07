Слушайте спокойную музыку: россияне делятся советами по экономии средств

Пользователи прибегают к различным методам, некоторые практичными не назовешь

Расходы. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Советами, как сэкономить деньги, россияне стали обмениваться в соцсетях и мессенждерах. Основное правило — строго контролировать расходы, хотя не все советы можно применить на практике.

Пользователи в Twitter делятся лайфхаками, позволяющими сэкономить деньги. Советы стала собирать микроблогер с ником mashawannasay, которая попросила прислать ей рекомендации по экономии средств, пишет "Лента.ру"

Сама блогер написала, что не ходит по магазинам голодной. Девушка пояснила, что в таком состоянии продуктов набирает в два раза больше, и чек получается внушительным. Пользователи посоветовали ей надевать наушники в супермаркетах и слушать спокойную музыку.

Микроблогер с ником "Техно инквизиция" посоветовал носить с собой термос с заваренным кофе. А москвич с ником "Автономный" рекомендует не заказывать алкоголь в ресторанах, поскольку в магазинах можно купить дешевле.

Некоторые предлагают сократить расходы на средства по уходу за домашними животными. К примеру, заменить более дорогие наполнители для туалета на дешевые. В частности, одна из пользователей нашла наполнитель за 100 рублей вместо 500. Оказалось, что он не уступает по качеству.

Экономные подписчики дали советы по ведению финансов. К примеру, Facepalmus предложил в день зарплаты сразу же переводить 10% на накопительный счет. А "Друг Розового Слона" рекомендовал скачать приложение "Тяжеловато" (16+), рассчитывающего экономию средств.

Вероника Преображенская