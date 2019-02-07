ФСБ России задержала 30 участников банды фальшивомонетчиков

Злоумышленники действовали в 20 регионах страны
Происшествия 21:50
Операция по задержанию подозреваемых. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30 членов банды фальшивомонетчиков. По данным ФСБ, злоумышленники действовали в 20 регионах России. У подозреваемых обнаружили поддельные купюры и технологическое оборудование.

Операцию по задержанию 30 участников организованного преступного сообщества провели сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел Российской Федерации. Банда фальшивомонетчиков, по сути, стала межрегиональной. Ее участники изготавливали и сбывали высококачественные поддельные денежные знаки Центробанка РФ, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ.

Сбывали поддельные банкноты в 20 промышленно развитых регионах страны. При задержании фальшивомонетчиков на территории московского региона и Республики Дагестан у подозреваемых обнаружили и изъяли поддельные купюры, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот. Как отмечается в сообщении, ресурсы для своей деятельности банда получала из-за рубежа. По данному факту МВД России возбудило 9 уголовных дел.

Ранее, в октябре 2018 года, в Республике Дагестан была ликвидирована "лаборатория" по массовому производству поддельных российских денег, принадлежавших задержанным лицам.

Вероника Преображенская
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