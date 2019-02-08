Российский бизнес ждут новые льготы и меры поддержки – сенатор Ростислав Гольдштейн

Президент предложил целый комплекс мер для улучшения делового климата в стране

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Роль бизнеса в достижении национальных целей развития обсудил с предпринимательским сообществом Президент Владимир Путин в рамках форума "Деловой России", сообщает ИА PrimaMedia.

Владимир Путин подчеркнул, что национальные проекты должны стать стимулом для российского бизнеса, для быстрого освоения передовых технологий, выпуска товаров и услуг, чтобы российские компании укрепляли свои позиции не только на национальном, но и на мировом рынке, активно участвовали в глобальных производственных цепочках.

Президент предложил целый комплекс мер для улучшения делового климата в стране. Одна из них — продление амнистии капитала еще на один год. Глава государства также призвал освободить граждан от уплаты налога на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ.

Кроме того, Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос о продлении на год льготной ставки по налогу на прибыль для бизнеса и распространить ее действие на сферу культуры и спорта.

Также важно отметить, что глава страны поддержал социально важное предложение для молодых семей – если они продают свое единственное жилье, то такая продажа не должна облагаться НДФЛ.

— Президент провел насыщенную, полезную встречу с бизнесом, по итогам которой дал поручение обеспечить ряд необходимых российскому предпринимательству льгот и новых форм поддержки. Реальная помощь государства, оперативные и реальные действия власти – важнейшая опора для бизнеса. При этом, от предпринимателей государство ожидает симметричный отзыв и помощь в развитии экономики, достижении национальных целей. Взаимная поддержка и конструктивный диалог между бизнесом и государством являются залогом успешной реализации поставленных задач, обоюдовыгодных для всех участников процесса, — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Еще одна сфера, которая, по мнению Президента, нуждается в дополнительных налоговых льготах — стимулирование частных инвестиций в стартапы. Владимир Путин также призвал губернаторов активнее выполнять федеральное решение предоставить бизнесу в регионах инвестиционный налоговый вычет. Пока это делается только в десяти субъектах РФ.