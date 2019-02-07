Такие очки представляют собой индивидуальный монитор

Очки. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Российских школьников обеспечат "умными очками" из воинской экипировки. Такие очки представляют собой, по сути, индивидуальный монитор.

"Интеллектуальные очки" из боевой экипировки "Ратник" для применения в общеобразовательных школах приспособили сотрудники ЦНИИТОЧМАШ. Об этом сообщила пресс-служба института.

Новинку презентовали на "Цифровой образовательной среде" (12+) на ВДНХ. По мнению работников института, гражданская версия "умного" оптического прибора будет очень полезной в образовательном процессе. Она станет незаменимым средством отображения индивидуальной информации.

Кроме того, разработчики подчеркивают, что интеллектуальные очки устойчивы к вибрации. Их можно подключить к любому ноутбуку. Очки не нуждаются в дополнительном питании.

Герман Штакеншнейдер