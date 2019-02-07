Российских школьников обеспечат «умными очками» из воинской экипировки

Такие очки представляют собой индивидуальный монитор
Общество 7 февраля, 22:45
Очки. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Российских школьников обеспечат "умными очками" из воинской экипировки. Такие очки представляют собой, по сути, индивидуальный монитор.

"Интеллектуальные очки" из боевой экипировки "Ратник" для применения в общеобразовательных школах приспособили сотрудники ЦНИИТОЧМАШ. Об этом сообщила пресс-служба института.

Новинку презентовали на "Цифровой образовательной среде" (12+) на ВДНХ. По мнению работников института, гражданская версия "умного" оптического прибора будет очень полезной в образовательном процессе. Она станет незаменимым средством отображения индивидуальной информации.

Кроме того, разработчики подчеркивают, что интеллектуальные очки устойчивы к вибрации. Их можно подключить к любому ноутбуку. Очки не нуждаются в дополнительном питании.

Герман Штакеншнейдер

школа цифровые технологии

Дети-инвалиды из сахалинских спецшкол будут чаще видеться с родителями

7 февраля, 17:00

Сергей Носов: В Магадане земли много, а строить негде

5 февраля, 21:15

В Холмском техникуме планируется создать условия для получения высшего образования

4 февраля, 17:10
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia