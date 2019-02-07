Штраф от добровольца: россиянам разрешат сообщать о нарушениях ПДД

Автомобилисты могут заработать штраф на основании их "показаний"

Контроль. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Законопроект, согласно которому россияне смогут фиксировать нарушения ПДД и отправлять фото и видео с "уликами" в полицию, прошел первое чтение в Думе РФ. Это тот случай, когда штраф можно получить без составления протокола.

Изменения, которые планируют внести в КоАП, касается появления так называемых "народных инспекторов". Бдительные граждане смогут зафиксировать правонарушение на свои телефоны и отправить доказательства в соответствующие органы. Впрочем, воспользоваться этой возможностью смогут не все, а только обладатели аккаунта на портале госуслуг, отмечается на сайте Госдумы РФ. Активистам также придется "вооружиться" специальным приложением для смартфона.

В документе отмечаются те нарушения, о которых смогут сообщать "народные инспекторы". В списке: проезд на красный свет, несоблюдение правил пересечения железнодорожного переезда, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам, остановка или парковка в неположенном месте и в других ситуациях.

Кстати, подобный эксперимент уже был проведен в Москве и Татарстане. В течение двух лет было рассмотрено свыше 200 тысяч обращений от добровольцев.

Если закон примут в третьем чтении, то он вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.

Жанна Оболенская