«На лицо ужасные, добрые внутри»: названы красивые, но опасные для туристов страны

Популярные экзотические курорты могут таить в себе угрозу для путешественников

Ряд экзотических стран с живописными видами могут таить в себе реальную угрозу для туристов. Чтобы не стать жертвами разбоев и грабежей, эксперты в области туризма предупреждают, какие страны являются наиболее опасными для приезжих.

Список составили специалисты Aviasales (12+), основываясь на сообщениях о ЧП за границей, которые произошли с туристами. Также сами отдыхающие, публикуя посты в сети, охотно делились мнением о стране, где они побывали, описывая как положительные, так и отрицательные моменты.

На первое место эксперты определили страну, где "много диких обезьян" — Бразилию. Угроза для туристов исходит от бездомных и нарушителей закона, которых не редко можно увидеть на улицах. Грабежи средь бела дня случаются в этой стране часто. В первый месяц года МИД сообщил о социальных протестах в стране, прорыве дамбы, а также о вирусной лихорадке и предостерег путешественников от поездок в Бразилию.

Удивил факт, что на втором месте оказалась Турция. Согласно данным Российского союза туриндустрии (12+), в этой стране участились кражи в отелях, водители транспорта нарушают ПДД и в 2018 году в Турции погибло 19 россиян.

Индия – на третьем месте в антирейтинге. Главная жалоба туристов – ухудшение качества воздуха и инфекции. Пить воду из-под крана – табу. Руки надо мыть как можно чаще, делятся опытом туристы.

Красивая, но опасная оказалась Индонезия. Помимо краж в хостелах и гостиницах, в этой стране не редко происходят стихии. В январе случилось торнадо, цунами, наводнение, землетрясение и вспышка лихорадки денге.

В пятерке опасных стран оказалась также Франция. А все из-за беспорядков и протестов, которые происходят в последнее время.

Эксперты предупреждают отдыхающих не быть беспечными. И если уж отправляться в экзотическую страну, то не терять бдительность и выяснить о ней как можно больше информации. Например, хотя бы то, что на острове Комодо в Индонезии обитают вараны, укус которых может быть смертельным. Поэтому не стоит "считать ворон", находясь там.

Карина Красилова