В России открылось кафе, где подают «капучинессу», а мужчин выставляют за двери

Первое заведение, которое открыли феминистки, заставило мужчин обратиться в прокуратуру

Феминистки в Санкт-Петербурге объединились и открыли первое в стране кафе, где доступ открыт исключительно женщинам. Мужчины фейсконтроль не проходят.

Открыть подобное кафе девушек подтолкнули просьбы других феминисток, которые не раз высказывались за создание места, где они могли бы проводить время, устраивать мастер-классы и пить кофе без мужского пола.

Меню в кафе состоит из блюд женского рода. Никакого кофе и латте в меню нет. Зато есть "какаиня", "латесса", "капучинесса", "американка".

Попасть в женское кафе могут лишь знающие о его существовании, пишет wday.ru. Расположено оно во дворе с кодовым замком на двери.

И если феминистки от открытия кафе в восторге и находятся в эйфории, то мужчины "точат зубы". Подобная идея, по их мнению, нарушает закон и права. Один из блогеров даже обратился в прокуратуру с заявлением провести проверку данного заведения.

Карина Красилова