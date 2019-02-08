Кто подставил Дантеса? Следком попросят выяснить причины смерти Пушкина

Роковая дуэль для поэта состоялась 8 февраля

Депутат Заксобрания Ленинградской области намерен попросить Следком провести расследование и выяснить спустя 182 года, как погиб Пушкин.

Дуэль на пистолетах между Пушкиным и Дантесом произошла на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки 8 февраля 1837 года.

Ненависть русского поэта к Дантесу разожгли анонимные письма, где имелся намек на любовную связь между женой Пушкина Натальей Гончаровой и французом, который был хорош собой и пользовался успехом у женщин.

Стрелялись Пушкин и Дантес на расстоянии 20 шагов друг от друга, то есть шансов выжить при попадании пули, не было.

Дантес оказался быстрее и попал поэту в живот, получив ответную пулю в руку. С тяжелым ранением Пушкина привезли домой, где он в мучениях провел два дня и умер от перитонита 10 февраля.

В версию "дуэль из-за ревности" не очень верит депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Который намерен обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой спустя 182 года провести расследование и выяснить истинные причины гибели Пушкина, пишет 78.ru.

Петров намекает на то, что, возможно, дуэль подстроили и великого поэта таким способом убрали, "сломав навсегда его перо" и заставив навечно замолчать. Депутат также не исключает того, что "заказчиком" могут быть высокопоставленные в то время лица.

Напомним, спустя 60 лет после трагической гибели студентов на перевале Дятлова, прокуратура снова проведет расследование, чтобы остановиться на одной версии причины смерти "дятловцев".

Карина Красилова