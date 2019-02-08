Кто подставил Дантеса? Следком попросят выяснить причины смерти Пушкина

Роковая дуэль для поэта состоялась 8 февраля
Общество 8 февраля, 02:10

Депутат Заксобрания Ленинградской области намерен попросить Следком провести расследование и выяснить спустя 182 года, как погиб Пушкин.

Дуэль на пистолетах между Пушкиным и Дантесом произошла на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки 8 февраля 1837 года.

Ненависть русского поэта к Дантесу разожгли анонимные письма, где имелся намек на любовную связь между женой Пушкина Натальей Гончаровой и французом, который был хорош собой и пользовался успехом у женщин.

Стрелялись Пушкин и Дантес на расстоянии 20 шагов друг от друга, то есть шансов выжить при попадании пули, не было.

Дантес оказался быстрее и попал поэту в живот, получив ответную пулю в руку. С тяжелым ранением Пушкина привезли домой, где он в мучениях провел два дня и умер от перитонита 10 февраля.

В версию "дуэль из-за ревности" не очень верит депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Который намерен обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой спустя 182 года провести расследование и выяснить истинные причины гибели Пушкина, пишет 78.ru.

Петров намекает на то, что, возможно, дуэль подстроили и великого поэта таким способом убрали, "сломав навсегда его перо" и заставив навечно замолчать. Депутат также не исключает того, что "заказчиком" могут быть высокопоставленные в то время лица.

Напомним, спустя 60 лет после трагической гибели студентов на перевале Дятлова, прокуратура снова проведет расследование, чтобы остановиться на одной версии причины смерти "дятловцев".

Карина Красилова

смерть, гибель следователи писатели, поэты

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