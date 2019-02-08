Новые кадры: выводить туризм в России на новый уровень будет защитница амурских тигров

Должность Сафонова в Ростуризме заняла Зарина Догузова
Политика 8 февраля, 03:00

7 февраля, подписав распоряжение, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил на должность главы Ростуризма сотрудницу пресс-службы Владимира Путина Зарину Догузову.

Напомним, Олег Сафонов освободил кресло главы Ростуризма 5 февраля. В этот же день Дмитрий Медведев дал распоряжение аппарату правительства подготовить предложения, какие кадры могли бы усилить развитие туризма в России.

О Зарине Догузовой известно то, что она работала в пресс-службе президента России, пишет РБК.

Кроме этого, Догузова является членом наблюдательного совета центра "Амурский тигр". Эту организацию по инициативе Владимира Путина создало Русское географическое общество.

Источники говорят, что вместо Сафонова должность главы Ростуризма должен был занять экс-директор детского лагеря "Артек" Алексей Каспржак. Такие разговоры велись прошлым летом.

Карина Красилова

туризм тигр (зверь) кадровые решения

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