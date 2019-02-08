Skype во время видеозвонка поможет «убрать» бардак в квартире

Новая функция позволит размыть задний фон

Пользователи Skype теперь имеют возможность во время видеозвонков воспользоваться новой функцией и размыть задний фон. Таким образом, оппонент не сможет определить место нахождения собеседника.

О новой функции говорится в блоге Microsoft (12+).

Разработчики считают, что нововведение оценят, скорее всего, те, кто не хочет, чтобы был виден беспорядок в квартире или находящиеся рядом люди. Размытый фон, по сути, спасение для тех, кому есть что скрывать. Ведь сказать о своем местонахождении теперь можно все что угодно.

В компании прокомментировали, что четким остается только человек, так как искусственный интеллект держит его в фокусе. Технология распознается руки человека и волосы. То, что находится сзади — без фокусировки, следовательно, кажется размытым.

Чтобы активировать функцию, достаточно зайти в настройки во время видеосвязи и затем нажать кнопку Blur my background. Пока воспользоваться размытием можно на компьютерах и ноутбуках. По поводу мобильной версии информации еще нет.

Небольшое добавление – должна быть последняя версия Skype.

Карина Красилова