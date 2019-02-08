Skype во время видеозвонка поможет «убрать» бардак в квартире

Новая функция позволит размыть задний фон
Общество 04:40

Пользователи Skype теперь имеют возможность во время видеозвонков воспользоваться новой функцией и размыть задний фон. Таким образом, оппонент не сможет определить место нахождения собеседника.

О новой функции говорится в блоге Microsoft (12+).

Разработчики считают, что нововведение оценят, скорее всего, те, кто не хочет, чтобы был виден беспорядок в квартире или находящиеся рядом люди. Размытый фон, по сути, спасение для тех, кому есть что скрывать. Ведь сказать о своем местонахождении теперь можно все что угодно.

В компании прокомментировали, что четким остается только человек, так как искусственный интеллект держит его в фокусе. Технология распознается руки человека и волосы. То, что находится сзади — без фокусировки, следовательно, кажется размытым.

Чтобы активировать функцию, достаточно зайти в настройки во время видеосвязи и затем нажать кнопку Blur my background. Пока воспользоваться размытием можно на компьютерах и ноутбуках. По поводу мобильной версии информации еще нет.

Небольшое добавление – должна быть последняя версия Skype.

Карина Красилова

Приложения, Софт квартиры, жилье, дом гаджет

«Почта Банк» отменил комиссию за оплату ЖКУ для пенсионеров и зарплатных клиентов

31 января, 13:25
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia