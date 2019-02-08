Ледяные медузы принесли весть о приближающейся экологической катастрофе

Необычное природное явление на озере в Канаде свидетельствует о том, что глобальное потепление близко (видео)
Общество 05:20

Необычное и красивое природное явление удивило жителей Канады. В провинции Альберта озеро Эйбрахам заполонили ледяные медузы.

Зрелище настолько завораживающее, что местные жители часами наблюдают за белыми кругами в водоеме, передает Daily Mail.

Ученые же в этом явлении ничего удивительного не видят. По их словам, ледяные медузы, как назвали их местные жители, образовались в связи с морозами, которые охватили провинцию. Сейчас там минус 30 градусов. Замерзла не только вода в озере, но и пузырьки метана, которые поднялись к поверхности.

Нечто подобное было на озере Минневанка, но прошлой зимой.

Ученые также добавили, что пузырьки метана – это предвестники глобального потепления, которое приближается.

Эксперты начинают бить тревогу, говоря, что природа уже нуждается не в защите, а в спасении, пишет Пятый канал.

Карина Красилова

катастрофа (экологическая, техногенная) зимнее время

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