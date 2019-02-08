Ледяные медузы принесли весть о приближающейся экологической катастрофе

Необычное и красивое природное явление удивило жителей Канады. В провинции Альберта озеро Эйбрахам заполонили ледяные медузы.
Зрелище настолько завораживающее, что местные жители часами наблюдают за белыми кругами в водоеме, передает Daily Mail.
Ученые же в этом явлении ничего удивительного не видят. По их словам, ледяные медузы, как назвали их местные жители, образовались в связи с морозами, которые охватили провинцию. Сейчас там минус 30 градусов. Замерзла не только вода в озере, но и пузырьки метана, которые поднялись к поверхности.
Нечто подобное было на озере Минневанка, но прошлой зимой.
Ученые также добавили, что пузырьки метана – это предвестники глобального потепления, которое приближается.
Эксперты начинают бить тревогу, говоря, что природа уже нуждается не в защите, а в спасении, пишет Пятый канал.
Карина Красилова