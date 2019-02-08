В небе на птицу потянуло: названы вкусовые предпочтения авиапассажиров

Эксперты узнали, какие напитки и блюда туристы чаще всего выбирают в самолетах во время полета
Общество 06:45

Эксперты из онлайн-сервиса по продаже билетов Ozon.travel (12+) выяснили, какие предпочтения у пассажиров в плане еды во время перелета.

Чаще всего туристы в самолете выбирают блюда из курицы, а запивать предпочитают томатным соком. Такой обед считается наиболее популярным.

В цифрах картина выглядит так: 42% авиапассажиров заказывают томатный сок, 20% предпочитают воду без газа, 15% не против выпить черный чай с добавлением дольки лимона. Также 23% хотят в самолете во время перелета и сок, и воду.

48% путешественников предпочитают отобедать блюдами из курицы, 27% являются приверженцами вегетарианской пищи и 25% любят рыбные блюда.

Эксперты говорят, что все чаще пассажиры интересуются, есть ли возможность заказать кашерное и халяльное питание. При положительном ответе такую пищу выбирает каждый пятый.

Карина Красилова

туризм самолеты еда

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