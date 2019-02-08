Власти проведут опрос на Курилах о принадлежности островов

Таким образом в регионе хотят покончить с "курильским вопросом"

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Власти Сахалинской области намерены провести опрос среди жителей Курил. Таким образом, в регионе хотят поставить точку в дискуссии о принадлежности островов.

Как пояснил врио губернатора региона Валерий Лимаренко, мнение курильчан по этому вопросу ему известно. Споры пора прекращать.

"Курилы — это российская земля, в этом нет никаких сомнений. Я знаю мнение курильчан по этому вопросу. Хочу сказать, что существует сегодня обсуждение этого вопроса, политики за рубежом эти вопросы ставят, и поэтому мы должны окончательно с этим вопросом разобраться и поставить точку", — заявил политик в эфире "Первого канала".

Аналогичной позиции придерживается и депутат Сахалинской областной думы Виталий Гомилевский. Он добавил, что настроение жителей островов лучше всего знают сами сахалинцы.

"А настроение одно: Курилы — это Россия. Надо просто провести серьезный хорошо организованный сплошной опрос всего населения Курильских островов, именно тех, которые живут, трудятся, детей растят на этих островах. Пусть об этом узнает весь мир", — сказал Гомилевский.

Ранее стали известны результаты опроса общественного мнения по вопросу передачи южных островов Курильской гряды Японии. По данным ВЦИОМ, большинству россиян требования Страны восходящего солнца известны. Однако 77% респондентов выступают против передачи части территории Курил. И только 14% опрошенных готовы пожертвовать частью островов ради заключения мирного договора с Японией.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов приступить к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией, если Москва предоставит гарантии передачи передачи части южных Курил. По плану Абэ, за Японией следует закрепить остров Шикотан и группу мелких островов Хабомаи. Требование двух других островов, признали в МИД Японии — Итурупа и Кунашира — может завести диалог в тупик.

Анна Кольцова