Власти проведут опрос на Курилах о принадлежности островов

Таким образом в регионе хотят покончить с "курильским вопросом"
Общество 07:40
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

Власти Сахалинской области намерены провести опрос среди жителей Курил. Таким образом, в регионе хотят поставить точку в дискуссии о принадлежности островов.

Как пояснил врио губернатора региона Валерий Лимаренко, мнение курильчан по этому вопросу ему известно. Споры пора прекращать.

"Курилы — это российская земля, в этом нет никаких сомнений. Я знаю мнение курильчан по этому вопросу. Хочу сказать, что существует сегодня обсуждение этого вопроса, политики за рубежом эти вопросы ставят, и поэтому мы должны окончательно с этим вопросом разобраться и поставить точку", — заявил политик в эфире "Первого канала".

Аналогичной позиции придерживается и депутат Сахалинской областной думы Виталий Гомилевский. Он добавил, что настроение жителей островов лучше всего знают сами сахалинцы.

"А настроение одно: Курилы — это Россия. Надо просто провести серьезный хорошо организованный сплошной опрос всего населения Курильских островов, именно тех, которые живут, трудятся, детей растят на этих островах. Пусть об этом узнает весь мир", — сказал Гомилевский.

Ранее стали известны результаты опроса общественного мнения по вопросу передачи южных островов Курильской гряды Японии. По данным ВЦИОМ, большинству россиян требования Страны восходящего солнца известны. Однако 77% респондентов выступают против передачи части территории Курил. И только 14% опрошенных готовы пожертвовать частью островов ради заключения мирного договора с Японией.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов приступить к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией, если Москва предоставит гарантии передачи передачи части южных Курил. По плану Абэ, за Японией следует закрепить остров Шикотан и группу мелких островов Хабомаи. Требование двух других островов, признали в МИД Японии — Итурупа и Кунашира — может завести диалог в тупик.

Анна Кольцова

опрос

Стали известны отрасли-лидеры по количеству удаленных сотрудников

27 января, 17:00

Стало известно, сколько туристы потратят на отдых в 2019 году

11 января, 22:25

Стало известно, где россияне встретили Новый год

9 января, 21:30
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia