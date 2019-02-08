Названы популярные приложения, которые следят за экраном смартфона

Программы передают все данные, включая пароли

Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Эксперты назвали популярные приложения для iPhone, которые следят за экраном смартфона. Программы сохраняют и передают все операции и данные, включая пароли.

Как пишет TechCrunch, ссылаясь на экспертов, такие действия замечены при работе программ для бронирования авиабилетов и отелей, мобильных приложений турфирм, банков и операторов сотовой связи.

Отмечается, что "скомпрометированные" приложения используют технологию Glassbox. У них есть встроенная функция "воспроизведения сеанса" — разработчики могут записывать весь процесс работы пользователя с приложением.

Эта опция нужна для того, чтобы оперативно устранять неполадки и сбои в работе приложений, но, как подчеркивают эксперты, информация не защищена надежным шифрованием. Данными могут воспользоваться мошенники.

К слову, у пользователей нет ни малейшей возможности выяснить, ведется за ним "слежка" или нет, резюмируют специалисты.

Ольга Толмачева