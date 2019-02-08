Инфляция ударила по пенсионерам: реальные пенсии вернулись к падению

Такая ситуация отмечена впервые с 2015 года

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Реальные пенсии россиян вновь упали. Последний раз такая ситуация происходила в 2015 году. По итогам 2018 года реальный размер средней пенсии снизился на 2,4%.

Как следует из доклада Росстата "Социально-экономическое положение России", размер средней пенсии по итогам 2018 года составил 13,36 тысяч рублей.

Реальный размер пенсии без учета единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей увеличился на 0,8%, а с учетом инфляции (в 2018 году она составила 4,3%) снизился на 2,4%, говорится в докладе федеральной службы. Если же прибавить разовую выплату, то номинальный размер средней пенсии 2018 года оказался всего на 0,4% выше, чем годом ранее.

Снижение реальных пенсий отмечено впервые с 2015 года — тогда выплаты с поправкой на рост потребительских цен снизились на 2,5%.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция по итогу января 2019 года уже составила 5% в годовом выражении. Потребительские цены выросли на 1%. Последний раз такой стремительный рост наблюдался два года назад — в январе 2017-го года.

Дальнейшие прогнозы по инфляции противоречивы. В ЦБ заявили о росте инфляции до 6% уже к концу марта. А по прогнозу, РЭУ им. Г.В. Плеханова (их оценки сбываются чаще остальных) вскоре намечается замедление роста цен. К маю этого года инфляция должна упасть с 5% до 4,6%, говорят эксперты экономического университета.

Анна Кольцова