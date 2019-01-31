Россияне присоединились к модному флешмобу и заморозили свои штаны

Жители холодных регионов отправляют одежду "погулять" (ФОТО)
Общество 10:10
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Россияне присоединились к модному ледяному флешмобу с замороженными штанами. Жители холодных регионов делятся фотоснимками "выгула" своей одежды в соцсетях.

Флешмоб получил название #frozenpants и отправился "гулять" по миру из США. Тренд еще несколько лет назад задал житель Миннеаполиса Том Гроттинг. Как писали ABC News, таким образом американец смешил свою соседку. Мужчина обливал джинсы водой и вывешивал их на холод, чтобы они схватились морозом и стали похожи на скульптуру.

Участники челленджа теперь активно "мочат свои штаны" и делают фото с замерзшей одеждой.

Кстати, некоторые пользователи пошли дальше и замораживают уже не только штаны, но и верхнюю часть одежды, пытаясь создать полную иллюзию присутствия человека-невидимки.

Ранее сибиряки запустили в Сети другой модный флешмоб "в дубак с горячей водой". Участника флешмоба разбрызгивают кипяток, который быстро застывает на морозе и превращается в снежные фигуры во время "полета". Фото в интернете выкладывают с хештегом #дубакчеллендж.

Ольга Толмачева

флешмоб

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