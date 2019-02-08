Добегались: депутаты одобрили ужесточение наказания для беглецов с места ДТП

Водителям грозит лишение свободы на срок до девяти лет
Политика 11:40
Госдума РФ. Фото: С сайта ГД РФ

Госдума поддержала ужесточение наказания для водителей, оставивших место ДТП. Законопроект прошел первое чтение. Парламентарии полагают, что водитель, спровоцировавший автоаварию с тяжелыми последствиями и скрывший с места происшествия должен нести суровое наказание — вплоть до девяти лет лишения свободы.

Как следует из поправок, уголовное наказание грозит только в тех случаях, когда в результате ДТП нанесен тяжкий вред здоровью пострадавшего или человек погиб. Если речь идет о причинении тяжелых увечий — ответственность для "беглеца" будет такой же, как и для пойманного на месте аварии нетрезвого водителя. Это лишение свободы на срок до четырех лет. Если есть погибший — водителя могут лишить свободы на срок от двух до семи лет. Еще более серьезное наказание понесет водитель, если в ДТП погибли два человека и более — от четырех до девяти лет лишения свободы.

Сейчас сбежавшие водители могут потерять право управления автомобилем на срок от года до полутора лет или отправиться под арест на срок до 15 суток.

Как подчеркнул замглавы МВД Игорь Зубов, усиление ответственности не коснется тех случаев, когда в аварии нет пострадавших. Для таких происшествий остается "административка".

Зубов уточнил: ежегодно место ДТП в России покидают 300 тысяч водителей.

Ольга Толмачева

дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Грузовик въехал в известный супермаркет в Хабаровском крае, есть жертва

7 февраля, 14:40

Водитель иномарки врезался в остановку и погиб на месте в Хабаровском крае

6 февраля, 14:40

Сломал ногу 92-летний пассажир автобуса «Пять звезд» в Хабаровске

6 февраля, 12:30
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia