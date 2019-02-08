Добегались: депутаты одобрили ужесточение наказания для беглецов с места ДТП

Водителям грозит лишение свободы на срок до девяти лет

Госдума РФ. Фото: С сайта ГД РФ

Госдума поддержала ужесточение наказания для водителей, оставивших место ДТП. Законопроект прошел первое чтение. Парламентарии полагают, что водитель, спровоцировавший автоаварию с тяжелыми последствиями и скрывший с места происшествия должен нести суровое наказание — вплоть до девяти лет лишения свободы.

Как следует из поправок, уголовное наказание грозит только в тех случаях, когда в результате ДТП нанесен тяжкий вред здоровью пострадавшего или человек погиб. Если речь идет о причинении тяжелых увечий — ответственность для "беглеца" будет такой же, как и для пойманного на месте аварии нетрезвого водителя. Это лишение свободы на срок до четырех лет. Если есть погибший — водителя могут лишить свободы на срок от двух до семи лет. Еще более серьезное наказание понесет водитель, если в ДТП погибли два человека и более — от четырех до девяти лет лишения свободы.

Сейчас сбежавшие водители могут потерять право управления автомобилем на срок от года до полутора лет или отправиться под арест на срок до 15 суток.

Как подчеркнул замглавы МВД Игорь Зубов, усиление ответственности не коснется тех случаев, когда в аварии нет пострадавших. Для таких происшествий остается "административка".

Зубов уточнил: ежегодно место ДТП в России покидают 300 тысяч водителей.

Ольга Толмачева