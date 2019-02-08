По мнению горожан, скоро будет, так как было раньше

"Осталось чуть-чуть": жители Владивостока "ополчились" на морозы. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока решили помогать друг другу в борьбе с сильными морозами. Они советуют, какой лучше всего выбрать гардероб, чтобы не замерзнуть на улице и делятся собственными советами, как спасаться от зимней стужи, сообщает ИА PrimaMedia.

Относительно теплый январь сменил холодный февраль. Сибирский антициклон принес резкое похолодание в Приморский край. Особенно последние дни, когда температур воздуха на улице ощутимо понизилась. В четверг и пятницу столбик термометра перевалили за -20°С, плюс на восприятие холода влияют влажность и ветер.

В социальных сетях жители Владивостока делятся друг с другом советами – как спастись от холода на улице.

"Штаны с начесом, с манжетами и высоким воротником", "Надевать все, что есть, а лучше никуда не ходить", — пишут пользователи.

Кто-то советует надевать две пары подштанников, но в целом жители краевой столицы не удивлены такими холодами в феврале.

"Скоро весна, осталось немножко потерпеть", "Через неделю уже ожидаются плюсовые температуры", — пишут подписчики.

Отметим, что по данным приморских синоптиков, уже в понедельник, 11 февраля во Владивостоке ожидается уже не -12°С, -14°С, как сейчас, а -5°С, -7°С. И ночью будет уже не -18°С, -20°С, а -12°С, -14°С.