Скандальный мэр Находки получил новую должность

Андрей Горелов будет временно исполнять обязанности директора

Андрей Горелов (справа). Фото: author=Пресс-служба АПК

Экс-мэр Находки Андрей Горелов, до последнего времени занимавший пост заместителя гендиректора "Корпорации развития Приморского края", назначен врио генерального директора краевого фонда капитального ремонта. Как стало известно ИА PrimaMedia, в настоящее время он вникает в непростую ситуацию в фонде. Конкурс, по итогам которого региональный оператор получит постоянного руководителя, состоится в марте.

Ровно месяц фонд капремонта Приморского края был обезглавлен после добровольного ухода с поста гендиректора Александра Коваля. В настоящее время идет прием заявок от соискателей для участия в конкурсе на замещение должности главы организации. Пока не определен новый руководитель фонда, исполнять обязанности генерального директора будет Андрей Горелов. Как сообщили агентству в фонде, такое решение было принято профильным департаментом администрации Приморского края. Также в учреждении отметили, что в настоящее время Горелов вникает в сложную ситуацию, сложившуюся в фонде в последнее время.

Конкурс был 11 января был объявлен конкурс на замещение должности. До 14 февраля идет прием документов от кандидатов на вакансию. Конкурс пройдет в несколько этапов. 4 марта состоится последний этап в виде собеседования. Окончательно фамилия победителя и нового руководителя, как ожидается, будет озвучена в середине марта. Нынешний врио гендиректора вероятно и станет победителем конкурсной процедуры.

Андрей Горелов, юрист по образованию, долгое время работал в органах прокуратуры. В 2001 году принят на службу в прокуратуру Надеждинского района. С 2003 года был заместителем Находкинского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной прокуратуры, а с 2009 года – он Находкинский транспортный прокурор. В этот же период получил дополнительное образование в Дальневосточном государственном университете, по специальности государственное и муниципальное управление. В 2013 году перешел на работу в Дальневосточную транспортную прокуратуру, был уволен за нарушение законодательства о гостайне. В 2014 году стал начальником юридического отдела Думы Находкинского городского округа. А в 2016 году, на фоне противоборства местных групп и невнятной позиции со стороны блока внутренней политики администрации края, поста мэра Находки лишился тяжеловес приморской муниципальной политики Олег Колядин, а главой Находкинского городского округа депутаты определили Горелова.

При нем, как главе, мирной жизни в находкинском истеблишменте не получилось. На протяжении двух лет город жил в состоянии конфликта между администрацией муниципалитета и городской Думой, который перетекал из одной стадии в другую. Депутаты объявляли Горелову "импичмент", требуя его отставки. Дело доходило до судов. В апреле 2018 года краевые власти попытались "обнулить" политический конфликт в Находке. Тогда врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко лично встретился с депутатами Находки и руководством города, предложил обоим – и главе, и председателю Думы Находки Евгению Воронину – написать заявления об увольнении, что должно было разрешить конфликтную ситуацию. Председатель условия выполнил сразу. Горелов сначала согласился, но уже на следующий день заявил о новых условиях своей отставки. Но после повторной встречи с Андреем Тарасенко Андрей Горелов согласился покинуть свой пост. Город возглавил известный в Находке и опытный портовик Борис Гладких. Ситуация относительно стабилизировалась.

После отставки Андрей Горелов занял пост заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Приморского края" по инвестиционным проектам.

Справочно: Фонд капитального ремонта был создан в Приморье осенью 2014 года с целью аккумуляции взносов собственников жилых помещений на капремонт многоквартирных домов. Делать взносы собственники могут как на общий счет фонда, так и на специальный счет дома, который они открывают самостоятельно. Краевая программа по капитальному ремонту рассчитана до 2043 года, за это время обновить планируется более 12 тысяч многоквартирных домов. При втором способе накопления все зависит от того, насколько добросовестно собственники вносят деньги на счет своего дома.