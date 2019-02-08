Элитный Mercedes сгорел во Владивостоке

Дорогостоящий автомобиль марки Mercedes сгорел на улице Луцкого во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате инцидента никто не пострадал. Чтобы полностью потушить пожар огнеборцам потребовалось чуть больше часа.
Так, информация о возгорании поступила на пульт пожарно-спасательной службы в 22:49. По сообщениям очевидцев, горел дорогостоящий Mercedes. Спустя девять минут на место прибыли огнеборцы, которые оперативно приступили к ликвидации огня. Спустя чуть больше часа сотрудникам МЧС удалось полностью потушить пожар.
В результате возгорания никто не пострадал, помощь также никому не понадобилась.
Всего в тушении огня принимали участие пять человек.
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