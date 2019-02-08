Приморцы могут оплачивать ж/д билеты бонусами от Сбербанка

1 бонус СПАСИБО равен 1 баллу РЖД

Участники программы "Спасибо от Сбербанка" теперь смогут обменивать бонусы СПАСИБО на баллы программы лояльности РЖД — "РЖД Бонус". Сделать это можно в мобильном приложении "Спасибо от Сбербанка" (12+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Все пользователи, которые одновременно являются участниками программ "РЖД Бонус" и "Спасибо от Сбербанка", получат возможность обменивать бонусы СПАСИБО на баллы РЖД по курсу 1 балл за 1 бонус СПАСИБО. Минимальная сумма конвертации — 1 бонус СПАСИБО.

"Уверен, что новый сервис особенно понравится тем нашим клиентам, кто предпочитает путешествовать на поездах. Теперь участник программы "Спасибо от Сбербанка" может очень просто обменять бонусы СПАСИБО на баллы "РЖД Бонус", чтобы полностью или частично возместить стоимость билета на поезд", — прокомментировал генеральный директор оператора программы "Спасибо от Сбербанка" Андрей Писарев.

Чтобы совершить обмен, необходимо авторизоваться в приложении "Спасибо от Сбербанка", выбрать раздел "Путешествия", "РЖД Бонус". Далее достаточно указать сумму бонусов для списания и идентификатор участника программы "РЖД Бонус". Зачисление баллов в программу "РЖД Бонус" происходит, в среднем, в течение 1-3 дней.

Сервис предоставляет Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Подробности на официальных сайтах банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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