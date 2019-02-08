Почем бесплатное образование? ОНФ назвал суммы поборов в российских школах

Четверо из пяти родителей сталкиваются с поборами

Тематическое изображение. Фото: Александр Ратников

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) подсчитали суммы поборов в школах России. В среднем, неофициальные взносы на одного ребенка в год составляют более 4 тысяч рублей, заявили активисты.

Как показало исследование "Сколько стоит бесплатное образование", с поборами в школах сталкиваются четверо из пяти родителей — 83%. По данным экспертов, немалая часть из сданных родителями денег идет на ремонт, хотя он должен оплачиваться из регионального бюджета. Родителям также приходится сдавать деньги на учебники и рабочие тетради, положенные бесплатно. Часть взимаемой суммы идет на мебель, моющие средства, а также расходные материалы — бумагу и картриджи для принтера, приводят данные "Известия".

По данным активистов, финансирование школ нередко хромает, этим объясняется то, что руководство учебных заведений вынуждено обращаться к родителям.

К слову половина россиян, заявивших, что столкнулись с поборами считает необходимым сдавать деньги, чтобы обеспечить достойные условия для детей. Однако, многие родители уже активно выражают недовольство из-за нарушения прав на бесплатное образование, отмечают в ОНФ.

"Денежные поборы с родителей учащихся являются нарушением законодательства. Если родитель столкнулся с принудительным сбором средств на образовательные нужды (включая учебники) со стороны работников и администрации школы, ему необходимо обратиться с жалобой в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы", — комментируют поборы в Минпросвещения.

Отмечается что антилидером по поборам стал Краснодарский край, оттуда поступило 12% жалоб. Также в ТОП-3 регионов, где с родителей собирают деньги "на нужды школы и класса" вошли Челябинская область (7%), и Башкортостан (6%).

Анна Кольцова