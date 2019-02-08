ПроМир: часть венесуэльских военных заявила о переходе на сторону оппозиции

А "развод" Великобритании с Евросоюзом никак не может завершиться

В центре мирового внимания уже не первую неделю остаются Венесуэла, где политическая ситуация балансирует на грани хрупкого равновесия, и противостояние Британии с Евросоюзом по вопросам "брексита"

Противостояние президента Мадуро с мятежным населением пока не получило силового разрешения

Между тем настроение армии, на которую так рассчитывает венесуэльский президент, постепенно склоняется в сторону оппозиции. Так о переходе на ее сторону и готовности выполнять приказы Хуана Гуаидо, заявил генерал ВВС Франсиско Эстебан Янес Родригес. В своем видеообращении он заверил, что "90% вооруженных сил с народом Венесуэлы, а не с диктатором". Некоторые коллеги генерала заклеймили его как предателя. Сейчас никто не возьмется говорить за большинство военных.

Мадуро обвиняет Трампа в попытках сорвать диалог по выходу из кризиса, забывая о том, что совсем недавно он сам всячески препятствовал этому диалогу.

Поддержка Хуана Гуаидо во всем мире ширится. Его признали главой государства почти все латиноамериканские и европейские страны. На стороне Мадуро остаются Россия, Турция, Италия, Китай, Боливия и Мексика.

Международная контактная группа (МКГ) собралась в столице Уругвая Монтевидео 7 февраля с целью создания условий для политического и мирного процесса в Венесуэле. Работа МКГ будет сосредоточена на президентских выборах и гуманитарной помощи. Судьба Мадуро при этом не обсуждалась

Главным источником политической нестабильности в Европе и Британии остается "брексит"

После того, как британский парламент неоднозначно оценил деятельность Терезы Мэй по реализации "брексита", ей пришлось вернуться в Брюссель для обсуждения вариантов сделки с Европой.

Спорным вопросом остается "бэкстоп" для Северной Ирландии, которая входит в состав Соединенного королевства. Камнем преткновения стало предлагаемое ЕС установление границы с Ирландией, которая является членом Евросоюза.

Также Британию весьма беспокоит невозможность для нее, в случае решения о "брексите", свободного выхода на единый рынок Евросоюза

Шансы на решение двух этих вопросов остаются призрачными, так как "брекситу должен вступить в силу менее чем через два месяца, а соглашение с ЕС еще даже не прошло обсуждения в британской палате общин.

Куба получила от России кредит на 38 млн евро на приобретение вооружения

Кредитное соглашение уже подписано и прошло российские внутригосударственные процедуры. В рамках кредитования остров Свободы получит самолеты, бронетанковую технику, артиллерийские системы, средства ПВО и морскую технику Военное сотрудничество с Кубой было возобновлено в 2006 году.

Списание Россией еще советских долгов было самым масштабным в новейшей истории. Президент Путин в 2014 году в преддверии своего года "простил" кубинцам $31,7 млрд (90% из $35,2 млрд задолженности). Всего с 2000 года Россия простила своим партнерам более $140 млрд.

Егор Тараруев.