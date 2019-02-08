Клонирование и оружие массового поражения пугают россиян - социологи

Люди испытывают панику из-за "научной угрозы"
Общество 13:40
Что пугает россиян?. Фото: pixabay.com

Эксперты Института современных медиа и телеканал "Наука" представили результаты исследования — "Что пугает россиян?". Люди испытывают панику из-за научных открытий и достижения, при этом часть опрошенных вообще не могут конкретизировать свои опасения.

Больше всего страхов у россиян из-за оружия массового поражения — ядерного, химического, биологического. Новые открытия в этой отрасли заставляют паниковать 14% опрошенных, приводит данные телеканал Россия 24. Впрочем, эта цифра меньше, чем по итогу аналогичных исследований 2016 и 2017 годов. Тогда воздействия оружия опасались 19% и 17% опрошенных соответственно.

За два года вдвое выросло число тех, кто встревожен открытиями в сфере генной инженерии. Опасения по поводу клонирования и генной модификации продуктов питания выразили 12% опрошенных против 6% двумя годами ранее.

Еще 11% россиян опасаются развития искусственного интеллекта, нейронных сетей, компьютеризации и роботизации повседневной жизни.

Меньше стало тех, кто боится угрозы из космоса, их число не превышает 2%. Примерно столько же людей испытывает страх перед экспериментами с адронным коллайдером.

В целом, отмечают социологи, число людей, которых тревожат любые научные открытия уменьшилось — с 40% в декабре 2016 года до 37% в конце 2018 года. Однако, все больше россиян не могут конкретизировать свои опасения и объяснить, чего именно они боятся. В 2016 году таких было 13%, сейчас уже 19%.

Отмечается, что возрастных респондентов больше пугают развитие генной инженерии и оружие массового поражения, а у молодых вызывают опасения эксперименты с искусственным интеллектом, развитие информационных технологий и замена человеческих ресурсов роботами.

Ольга Толмачева

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