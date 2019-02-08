Российские ученые назвали дату, когда Земля столкнется с гигантским астероидом

До возможного столкновения осталось десять лет
Общество 14:50
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Огромный астероид Апофис, вызывающий опасение ученых уже несколько лет, приблизится на критическое расстояние к Земле 13 апреля 2029 года. Об этом сообщили ученые из Петербургского университета.

Столкнется ли астероид с Землей точно предсказать невозможно, если в 2029 все "обойдется", то еще несколько десятилетий будет сохраняться угроза столкновения, приводят данные ученых "Известия".

Напомним, ранее доктор физико-математических наук Валерий Шувалов рассказал, какой ущерб может нанести столкновение с Апофисом. Астероид может полностью уничтожить многомиллионный город, заявил Шувалов. По его словам, не существует средств, чтобы изменить траекторию полета небесного тела.

Отмечается, что во время максимального сближения расстояние от Земли до астероида составит всего 38 тысяч км — это в 10 раз меньше, чем от Земли до Луны.

Также ранее сообщалось, что есть небольшая вероятность столкновения с Апофисом в 2068 году.

Подобные Апофису тела, по данным ученых, падают на Землю один раз в 10-100 тысяч лет.

Ольга Толмачева

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