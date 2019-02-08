"Громкая" молодая девушка "отличилась" ночью перед соседями

Горожанка не реагировала на просьбы людей, не давая им спать
Это интересно 14:45
"Громкая" молодая девушка "отличилась" ночью перед соседями. Фото: pixabay.com

Жители улицы Верхнепортовой, 44, обратились в полицию с просьбой утихомирить "громкую" соседку. Молодая женщина устроила ночной скандал у себя в квартире, а в результате не давала спать соседним.

"Сотрудники полиции практически ежедневно передают нам на рассмотрение материалы в части нарушения тишины и покоя граждан. В числе нарушителей оказывают как граждане, так даже и компании и организации, включающие музыку на большую громкость или проводящие шумные ремонтные работы", — пояснили в административной комиссии Фрунзенского района.

На уходящей неделе в поле зрения комиссии попал и материал на женщину, проживающую в доме № 44 по улице Верхнепортовой.

В связи с тем, что правонарушение она совершила в этом году впервые, ей был назначен минимальный штраф – 1 тысяча рублей.

Как отмечают специалисты, на следующий после проведения заседания комиссии день сотрудники полиции передали очередные материалы по правонарушителям. В их числе снова оказалась "громкая" жительница дома № 44 на Верхнепортовой.

"Рассмотрение дела состоится на следующей неделе. Горожанку будет ждать ещё один штраф, но теперь более крупный – 4 тысячи рублей", – добавили в административной комиссии.

От ИА PrimaMedia отметим, штрафов почти на 10 млн рулей выписали административные комиссии во Владивостоке в 2018 году. В числе распространенных нарушений, как раз были штрафы за шум от соседей. Кроме этого, несколько назад приморские депутаты откорректировали краевой закон об обеспечении покоя граждан в пользу приморцев. Суть поправок заключалась в том, что в Приморье, с одной стороны, период тишины увеличился на час — это актуально для многоквартирных домов, а с другой — у владельцев квартир в новостройках, в течение первого года с момента ввода дома в эксплуатацию, такое понятие, как обед отменяется вовсе. Сейчас шуметь и нарушать тишину и покой граждан запрещается с 22 до 9 утра, а в выходные и праздничные дни можно "шуметь" с 23.00 до 10.00, и днём с 13 до 15 часов. Всем, кто пренебрегает правилами, придётся заплатить штрафы.

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