Жуткая авария в Кузбассе: автобус с шахтерами рухнул с 10 метров в обрыв

Сообщается о шести погибших (обновляется)

Страшная авария, которая произошла ранним утром 8 февраля в Кемеровской области, унесла жизни 6-ти человек. С обрыва упала машина, в которой находились шахтеры.

В данный момент известно, что вахтовый автомобиль "КамАЗ" вез работников угольной компании, совершая движение по дороге в городе Междуреченске.

На разрезе "Распадский" по неустановленным пока причинам, водитель не справился с управлением, и машина съехала с дороги. Рухнув с высоты порядка 10-ти метров в обрыв, приземлившись на крышу, сообщает Интерфакс.

Шесть человек погибли на месте, остальные 16 пострадали. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали.

На месте аварии работают правоохранители и выясняют обстоятельства случившегося.

Карина Красилова