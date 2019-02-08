Тренеры Центра адаптации в Приморье выступают против немедленного выпуска косаток и белух

По мнению работников Центра, их воспитанники просто погибнут на воле
Китовая тюрьма
Общество 16:50
Косатка в бухте Средняя. Фото: "Экологическая вахта Сахалина"

Против экстренного выпуска косаток и белух в дикую природу выступили сотрудники Центра адаптации морских млекопитающих бухты Средняя в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. По их мнению, животные просто погибнут на воле. Сейчас же, как утверждают сотрудники Центра, морские млекопитающие здоровы и прекрасно себя чувствуют.

В распоряжение редакции ИА PrimaMedia попали два видеоролика, на которых записаны обращения сотрудников Центра адаптации морских млекопитающих из бухты Средняя. Тренер и специалист по содержанию млекопитающих уверены, если животных немедленно выпустить, они погибнут на воле.

"Я обращаюсь к руководителю Следственного комитета, ко всем зоозащитникам, Генеральному прокурору с просьбой отменить экстренный выпуск животных. Считаю, что выпуск животных убьет их. Прошу остановить убийство наших воспитанников и разрешить продолжить нашу тренерскую и адаптационную работу. Сейчас все звери здоровы, но они не выживут, если их отпустить", — практически слово в слово говорят оба сотрудника Центра.

Напомним, что в "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой содержится 87 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Помимо них в центре находятся шесть моржат, девять лахтаков и около 50 тюленей ларга. Все они предназначены для перевозки в Китай.

По факту незаконного вылова молодых особей морских млекопитающих было возбуждено уголовное дело, которым сначала занимался Следственный комитет по Приморскому краю, а позже дело было передано в УМВД России по Хабаровскому краю.

Кроме этого, в четверг, 7 февраля, на сайте Следственного комитета РФ появилась информация о том, что в бухте Средняя были также выявлены факту жестокого обращения с животными в части ненадлежащего ухода за ними, а также плохих условий содержания. В связи с чем СУ СК России по Хабаровскому краю было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Также на сайте СК РФ сообщалось, что "сейчас принимаются меры по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания".

Между тем, зоозащитки и специалисты-экологи уже не раз заявляли, что мормлеков можно выпускать на волю только после того, как они будут исследованы экспертами, а также пройдут соответствующую реабилитацию и адаптацию к естественной среде обитания.

Так, ученые ФГБНУ "ТИНРО-Центр" уверены, что изъятие животных из природы, с одной стороны, повысило их вероятность выживания, а с другой – они могут не выжить, если их выпустить обратно. Для того, чтобы мормлеки не погибли, производить их выпуск нужно летом и только в районы повышенной биопродуктивности — Сахалинский залив, Аяно-Шантарский район. Зимой же косатки и белухи традиционно покидают эти территории, из-за того, что поверхность моря покрывается льдом.

Руководитель организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын также придерживается мнения, что животных нужно выпускать в летний период. Однако он отмечает, что каждую отдельную особь нужно сначала изучить, и только после этого делать вывод – отпускать млекопитающее на волю или нет. Более того, по его мнению, мормлеков необходимо поместить в место, где они могли бы пройти адаптацию и приспособились к жизни в естественной среде обитания. Коллегу поддерживает и директор реабилитационного центра "Тюлень" Лора Белоиван. В свое время она заявляла, что готова заняться вопросом адаптации и доращивания совсем еще юных животных.

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