Рыбное место: как губернатор Камчатки предлагает использовать заповедное озеро

Против проекта выступают экологи, говоря о глобальной катастрофе

Камчатский край. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил Министерству природы и Росрыболовству новый проект, который сулит 120 млн $ прибыли. Необходимо только построить рыбоходный канал от Кроноцкого озера до Тихого океана.

Идея заключается в том, чтобы создать на базе нынешней популяции нерки, обитающей в озере, стадо проходной нерки, построив для этого рыбоход до Тихого океана. Эксперты говорят, что это идея появилась еще в 1950–70-х годах. Нашли и объяснение: нерка, проводя всю свою жизнь в озере, не достигает "коммерчески выгодной массы тела".

Канал помог бы увеличить численность этого ценного вида тихоокеанских лососей в России, так считают эксперты Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Подсчитали и предполагаемый улов впоследствии: 20 тысяч тонн рыбы.

В аппарате губернатора утверждают, что инициатором рассмотрения этого вопроса стало рыбацкое сообществом, но существующая нормативно-правовая база в области охраны окружающей среды не позволяет реализовать эту инициативу, пишет "Коммерсант".

Идея не нашла положительного отклика у экологов. Кроноцкое озеро входит в состав Кроноцкого биосферного заповедника на Камчатке.

В Минприроды опасаются экологической катастрофы. Как считают эксперты ведомства, озеро может заполонить не только нерка, но и другие виды тихоокеанских лососей и гольцов.

Категорически против проекта настроена и дирекция Кроноцкого заповедника. Там утверждают, что из заповедника будет вырезана центральная часть. Как считает директор заповедника Петр Шпиленок: "Канал разделит территорию заповедника на две части и станет преградой для естественной миграции животных". К тому же, под угрозой разрушения могут оказаться уникальные природные комплексы, находящиеся под эгидой ЮНЕСКО.

И все же в Министерстве природы после обсуждения вопроса не отказались от проработки теоретической части проекта.

Вероника Преображенская