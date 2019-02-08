Британское издание назвало самое холодное место в России

Нереально холодно еще в ряде мест планеты

Вехроянск (Якутия). Фото: wikipedia.org.

Российский городок Верхоянск в Якутии попал в рейтинг самых холодных мест на планете по версии издания The Independent. Британское издание разместило его на 4 месте списка. Как считают в издании, температура -30°С для местных жителей привычна. Своеобразный рекорд здесь был зафиксирован в 1892 году, когда температура воздуха остановилась на отметке -67,7°С.

Еще одним из самых морозных и опасных мест в мире стала станция Восток в Антарктиде. Температура -89 °С, ветра и полярная ночь, занимающая треть года. В этих условиях российские ученые работают уже более 40 лет.

Самая холодная столица мира тоже находится не так далеко от России. По определению британского издания, это монгольский Улан-Батор. Спокойно переносят 40°С зиму 1,4 млн местных жителей, сообщает газета "Известия".

Отмечено еще одно из самых холодных мест на планете, которое ранее принадлежало Российской империи. Гора Денали в США (Аляска) — здесь чуть холоднее, чем в Верхоянске. На пике возвышенности температура не раз понижалась до -80°С.

Вероника Преображенская