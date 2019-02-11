Таможенные представители предложили способ избавиться от фирм-однодневок

Необходимо законодательно закрепить право декларировать товары только за тампредами и уполномоченными экономическими операторами
Общество 09:20
Документы. Фото: https://pixabay.com

Радикальное для рынка таможенного оформления предложение выдвинули таможенные представители "СВ-Трансэкспо" и "КВТ Сервис", явив его миру на страницах РБК. Чтобы очистить сферу деятельности от фирм-однодневок, установить прозрачный контроль за перемещением товаров через границу и вымести с рынка контрабанду, они предлагают создать ценз для доступа к таможенному декларированию.

"Сегодня в отрасли существует ряд проблем, с которыми таможенная и налоговая службы справиться самостоятельно, к сожалению, не в состоянии, − делится мнением президент группы компаний "КВТ" Юлия Шленская. – Контрабанда, идущая через Казахстан, вывод валюты через подставные фирмы, контрафакт на рынке – всё это есть, и, несмотря на новые законы, на взаимодействие госорганов, внедрение новых способов контроля вроде маркировки товаров никуда не исчезает".

Предложение же заключается в том, чтобы законодательно закрепить право декларировать товары только за таможенными представителями и уполномоченными экономическими операторами. При этом статус УЭО может получить любой добросовестный импортер, проработавший на рынке более 3 лет. В качестве обеспечения тампреды, например, получают банковскую гарантию в размере 500 тысяч евро. Это является залогом выдачи свидетельства о включении в реестр таможенных представителей ФТС России. Малейшее нарушение, административное дело может стать поводом для исключения компании из реестра и заморозки ее деятельности. УЭО также может лишиться своего статуса в считанные часы.

Требования, которые таможня предъявляет к этим лицам, устроены таким образом, что компании при всем желании не удастся испариться с радаров таможни и налоговой даже после прекращения деятельности. Да и нет у тампредов и УЭО такой цели: выполняя условия, установленные законодательством для получения того или иного статуса, они настроены на многолетнюю деятельность. Затевать подобное предприятие с целью "что-нибудь протащить" слишком хлопотно.

Крупным и средним компаниям-импортерам не составит труда внести обеспечение и получить статус УЭО. Это должно упорядочить рынок, очистить его от серых поставок и фирм-однодневок – таможенные представители и УЭО заинтересованы в прозрачных и легальных сделках, как никто другой.

"И уплата после выпуска, и получение статуса УЭО либо работа через тампреда – инструменты, которые на 100% борются с однодневками и существенно экономят ресурсы таможенной службы. Одно дело – регулировать 500 тампредов и в перспективе, скажем, тысячу-вторую УЭО, чем 100 тысяч участников ВЭД. Так пусть государство перевесит эту собственную "борьбу на передовой", на "борьбу на подступах" − на тампредов", − говорит автор идеи Марина Лякишева.

Статистика подтверждает утверждение о том, что самостоятельные декларанты чаще допускают ошибки в работе с таможенными органами, нежели специализированные компании.

"Таможенные представители в 6 раз реже нарушают таможенное законодательство, чем самостоятельные декларанты", − говорится в аналитической записке "Национального объединения таможенных представителей" "О сравнении частоты нарушения таможенных правил таможенными представителями и участниками ВЭД в СЗТУ в 2016 – 2017 годах".

"Идея сосредоточить декларирование в руках профессиональных участников рынка куда более адекватна, чем несоизмеримый по показателям качества и отнюдь не бесплатный таможенный аудит, который проталкивают отдельные представители около ВЭД – сообщества", − добавляет Юлия Шленская.

Отметим, что многие крупные компании предпочитают пользоваться услугами таможенных представителей, а не самостоятельно браться за декларирование. Некоторые компании и вовсе пользуются помощью нескольких таможенных брокеров одновременно. Речь о крупных автомобильных дилерах, дистрибьюторах электротоваров и бытовой техники, продуктовых гипермаркетах. Например, среди клиентов "КВТ Сервис" такие известные бренды, как Mars, Samsung, OBI, Armani, Mexx и другие.

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