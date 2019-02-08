Умер народный артист Сергей Юрский

Зрители запомнили актера по многочисленным ролям в кинофильмах
Общество 17:25
Сергей Юрский - народный артист РСФСР. Фото: mossoveta.ru

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Актеру было 84 года, сообщили 8 февраля, в пресс-службе Театра имени Моссовета.

Как сообщалось на сайте театра, спектакли с его участием, были запланированы на 6 и 9 февраля, но их отменили в связи с болезнью актера. В конце декабря 2018 года Сергея Юрского госпитализировали. По словам директора театра Валентины Панфиловой, он находился на профилактическом обследовании.

По словам дочери актера Дарьи Юрской, Сергей Юрский умер от остановки сердца, сообщает ТАСС.

Актер и режиссер Сергей Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. После окончания Ленинградского театрального института он 20 лет проработал в Большом Драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова. В 1978 артист переехал в Москву, где началась новая страница в его творческой биографии. Зрителям Юрский запомнился по многочисленным ролям в кино. Среди которых "Республика ШКИД", "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".

Сергея Юрского отмечали, как одного из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов, сообщает РИА Новости.

Прощание с советским и российским актером Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета, дата пока не определена.

Жанна Оболенская

смерть, гибель актеры

Суббота – самый опасный день на дорогах Уссурийска

14 января, 14:05
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia