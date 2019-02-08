Умер народный артист Сергей Юрский

Зрители запомнили актера по многочисленным ролям в кинофильмах

Сергей Юрский - народный артист РСФСР. Фото: mossoveta.ru

Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. Актеру было 84 года, сообщили 8 февраля, в пресс-службе Театра имени Моссовета.

Как сообщалось на сайте театра, спектакли с его участием, были запланированы на 6 и 9 февраля, но их отменили в связи с болезнью актера. В конце декабря 2018 года Сергея Юрского госпитализировали. По словам директора театра Валентины Панфиловой, он находился на профилактическом обследовании.

По словам дочери актера Дарьи Юрской, Сергей Юрский умер от остановки сердца, сообщает ТАСС.

Актер и режиссер Сергей Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. После окончания Ленинградского театрального института он 20 лет проработал в Большом Драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова. В 1978 артист переехал в Москву, где началась новая страница в его творческой биографии. Зрителям Юрский запомнился по многочисленным ролям в кино. Среди которых "Республика ШКИД", "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".

Сергея Юрского отмечали, как одного из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов, сообщает РИА Новости.

Прощание с советским и российским актером Сергеем Юрским состоится в Театре Моссовета, дата пока не определена.

Жанна Оболенская