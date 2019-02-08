Во Владивостоке назвали самые выгодные супермаркеты

Предложением пользуются покупатели с любым достатком
Это интересно 17:25
Продукты. Фото: ИА PrimaMedia

Продукты по сниженным ценам уже десять лет можно приобрести в торговых точках, которые поддерживают социальную программу администрации Владивостока "Город для людей". Сегодня по программе несколько десятков магазинов-партнёров работает в краевой столице, а также за ее пределами.

Найти продукты с социальными ценами на полках магазинов просто – их выделяют броский оранжевый цвет и надпись с названием акции. Выгодным предложением с удовольствием пользуются покупатели с любым достатком – акция работает для всех без ограничений. Для многих семей, а также студентов и пенсионеров продукты по сниженным ценам становятся настоящим подспорьем.

Тем временем, предприниматели также активно включаются в программу "Город для людей". Причем, участвуют в социальной акции как крупные торговые сети, так и мелкие торговые точки. Так, с 2009 года, то есть с самого начала работы социальной программы, сниженные цены на основную продуктовую корзину поддерживают в розничном магазине "Гастроном" на Жигура, 34.

Крупные торговые сети также поддерживают доступные цены на основной набор продуктов питания. По сниженной стоимости всегда можно купить мясо, рыбу, колбасные изделия и сыры, молочную продукцию, яйца, сладости и многое другое.

Например, уже год в программе работает владивостокская сеть магазинов "Мельница". Ценовая политика в этих магазинах всегда находилась в среднем секторе, а потому он с радостью принял участие в акции и планирует работать с городской программой и далее. Товары по акции "Город для людей" можно найти и в магазинах сети "Реми".

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