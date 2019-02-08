Кроноцкий заповедник на Дальнем Востоке хотят перекопать под рыбный бизнес – "Коммерсант"

Инициаторы проекта, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев, явно не настроены на долговременное сохранение популяции дикого лосося

Озеро Кроноцкое (Камчатка). Фото: И. Шпиленок, сайт Кроноцкого биосферного заповедника

Знаменитый Кроноцкий биосферный заповедник на Камчатке предложено использовать в интересах рыбопромышленников, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на публикацию "Коммерсанта". Как стало известно изданию, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил Минприроды и Росрыболовству проработать возможность использования Кроноцкого озера, входящего в состав заповедника, в рыбопромышленных целях. Такой проект, по оценке президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, может дат инициаторам в случае реализации выручку в 120 млн долларов США, однако здесь и речи быть не может об экологически ответственном долгосрочном бизнесе и сохранении популяции дикого лосося в заповеднике.

Как выяснил "Коммерсант", в декабре в Минприроды прошло совещание "О возможных перспективах строительства рыбоходного канала на реке Кроноцкая". Речь шла о проекте по созданию на базе Кроноцкого озера (входит в биосферный заповедник) промышленного стада нерки. Идея состоит в том, чтобы создать на базе нынешней озерной популяции стадо так называемой "проходной" нерки, построив для этого рыбоходный канал из озера до Тихого океана.

Согласно заключению специалистов Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), отмечает издание, создание стада проходной нерки на базе озера "было бы серьезным успехом в увеличении численности этого ценного вида тихоокеанских лососей в России".

"Прогнозируемый ежегодный возврат в 20 тысяч тонн (при интенсивности промысла 50%) обеспечит валовую стоимость улова в 50 млн долларов",— говорится в заключении специалистов.

В аппарате губернатора Камчатки подтвердили деловому изданию, что господин Илюхин обращался в адрес ряда федеральных ведомств с идеей создания промыслового стада нерки в озере.

В аппарате также добавили, что рассмотрение этого вопроса было инициировано рыбацким сообществом. По мнению источников "Коммерсанта", за неоднозначной инициативой стоит владелец "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК, входит в тройку крупнейших рыбодобывающих компаний России) Глеб Франк.

Представитель Глеба Франка сообщил изданию, что "сейчас говорить о наличии проекта как такового преждевременно", учитывая особый природоохранный статус территории.

"Эксперты признают, что для корректной оценки перспектив этого вопроса необходимо проводить дополнительные исследовательские работы, на это может потребоваться до 2 лет и значительный объем финансирования,— добавил представитель бизнесмена.— После этого можно будет собрать консолидированное мнение и принять решение, реализовывать эту инициативу или нет".

По мнению другого источника делового издания, предложение может лоббировать и сенатор от Камчатского края Борис Невзоров, семья которого, по открытым данным, является основным владельцем рыбодобывающей компании "Устькамчатрыба" с долей 65%.

"Оценочная выручка такого проекта — 120 млн долларов, даже без учета увеличения существующей популяции нерки", — считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Однако, по словам руководителя крупнейшего объединения рыбной отрасли РФ, на это могут пойти только недобросовестные рыбопромышленники, которые не озабочены влиянием этого проекта на экологию, а также не настроены на долгосрочный бизнес и долговременное сохранение популяции лосося.

"Если с этой инициативой действительно выходил Глеб Франк, то ему это могло было быть интересно, чтобы войти в лососевый бизнес и сделать многопрофильный диверсифицированный промышленный холдинг, аналогов которому пока нет в России, — прокомментировал изданию господин Зверев. – Он является крупнейшим держателем квот минтая и сельди, а также уже вошел в крабовый бизнес".

В свою очередь представители Минприроды подчеркивают, что строительство рыбоходного канала из озера в море может привести к "экологической катастрофе": "Произойдет вселение в озеро не только нерки, но и других видов тихоокеанских лососей и гольцов".

В дирекции Кроноцкого заповедника также заявили “Коммерсанту”, что строительство рыбохода и сопутствующих сооружений в бассейне Кроноцкого озера недопустимо, потому что это приведет "к деградации уникальных природных комплексов, находящихся под эгидой ЮНЕСКО".

"Проект подразумевает, что из заповедника будет вырезана центральная часть,— указывает директор Кроноцкого заповедника Петр Шпиленок.— Это разделит заповедник на две части, причем буквально, так как рыбоход станет серьезным препятствием для естественной миграции животных".

В соответствии с действующим законодательством построить рыбоход невозможно, указывает эксперт "Гринписа России" Михаил Крейндлин.

"Кроноцкое озеро, включая обособленную популяцию нерки,— это элемент той ценности, в соответствии с которой заповедник был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатк"",— говорит эксперт.— Если объект будет нарушен, то это повлечет за собой перевод в Список всемирного наследия под угрозой".