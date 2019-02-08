Судебные приставы превратятся в Интерпол

Искать должников можно будет и в странах СНГ

Законопроект, дающий возможности судебным приставам осуществить межгосударственный розыск должников, принят в первом чтении. Помощь в розыске неплательщиков будут оказывать органы иностранных государств, входящих в состав СНГ.

Одним из таких органов, на который ложится ответственность за розыск должников и ведение межгосударственного сотрудничества, станет в данной сфере, станет ФССП России. Об этом говорится на официальном сайте Госдумы.

Если законопроект примут, приставы смогут на законных основаниях подавать запрос в страны СНГ об информации, включая персональные данные должников. А также опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество.

Авторы законопроекта в Госдуме комментируют, что таким образом поиск уклоняющихся от исполнения решений судов будет проходить более эффективно.

Карина Красилова