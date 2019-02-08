Российская бронетехника сможет ослеплять ракеты противника

Новый комплекс защитит отечественную технику от попадания высокоточного оружия
Общество 18:30

Эксперты защитят российскую бронетехнику от попаданий высокоточного оружия с помощью специального комплекса, позволяющего подавить самонаводящиеся ракеты. Над разработкой трудятся специалисты ЦНИИточмаш. Известно, что подобный комплекс в первую очередь установят на самоходном орудии "Лотос".

О новейшей разработке известно, что она фиксирует угрозу с помощью специальной аппаратуры. Также комплекс имеет системы постановки оптико-электронных помех. Уловив, откуда может возникнуть угроза попадания оружия противника, с учетом ветра выстреливается кассета с аэрозолем. Таким образом, образуется облако помех. Иными словами, комплекс ослепляет врага и мешает ему произвести точное попадание в цель.

Бронетехнику защитит большая, непроницаемая для головок самонаведения туча, пишет ТАСС.

Высокую эффективность аэрозольных боеприпасов уже подтвердили предварительные испытания.

Разработчики говорят, что, прежде всего, бронетехнику возможно будет защитить от противотанковых ракет, которые на сегодняшний день являются наиболее эффективными средствами тактического поражения.

Поможет такой метод защиты и от ракет с лазерным наведением. Орудие потеряет цель, когда столкнется с помехами.

Карина Красилова

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