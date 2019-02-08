Заоблачные цифры: Минфин посчитал, сколько еще средств необходимо для майского указа

В реализации проектов теперь примет участие и частный бизнес

Медицина. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Частный бизнес готов участвовать в реализации национальных проектов. В свиязи с этим Минфин формирует портфель заявок и оценивает стоимость инициатив от бизнеса. По конкретным инвестиционным заявкам уже поступило 200 предложений. По предварительным подсчетам министерства финансов, на реализацию проектов потребуется до 60 трлн рублей.

"Объем собственных инвестиций от бизнеса составит на уровне 3–5 трлн рублей", — сообщил РБК замминистра финансов Андрей Иванов.

Заявок, которые представляют по сути бизнес-идеи, гораздо больше. Это сотни предложений, которые Минфин оценивает в 60 трл рублей. Но как отмечают в ведомстве не стоит спешить, когда идеи становятся проектами, некоторые приходится откладывать.

В этот раз правительство снизило порог вхождения в проекты. Ранее требовались программы общим бюджетом не менее 10 млрд рублей, с собственными инвестициями бизнеса на уровне 3 млрд рублей. Сейчас допустимы проекты с бюджетом в 3 млрд рублей, при наличии 1 млрд рублей собственных инвестиций. Данное решение в ведомстве объяснили тем, что довольно перспективные проекты "проходили мимо" из-за малого бюджета. По словам Александра Шохина, Фонд развития промышленности рассматривает проекты до 500 млн рублей.

Взамен Минфин внес ряд преференций для бизнеса. В частности, помимо снижение порога вхождения в проект, предполагается стабилизационные оговорки по налогам и тарифам, арбитрирование и совершенствование механизмов компенсации.

Отбирать инвестпроекты доверено рабочей группе, в составе которой министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава РСПП Александр Шохини и ряд представителей госкорпораций и госкомпаний, а также бизнеса.

При отборе бизнес-инициатив обратят внимание на значимость предложенных проектов для государства: "С одной стороны, они должны отвечать целям и задачам национальных проектов и инвестпрограмм компаний, а с другой — менять ситуацию в своих регионах и отраслях", отметил замминистра финансов Андрей Иванов.





СПРАВКА: Документ под названием "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" содержит указания правительству, которому поручается принять меры "в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития" страны, назвали новым майским указом Владимира Путина. Сейчас правительство начало сбор бизнес-проектов в рамках реализации майского указа для того, чтобы нарастить инвестиции.



Вероника Преображенская