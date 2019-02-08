Самолету в Домодедово «припарковаться» помешал фонарный столб

Мачту освещения задел «Суперджет»

В аэропорту российской столицы Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб.

Об инциденте рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

О пострадавших информация в данный момент не поступала, пишет ТАСС.

Известно, что в самолете находилось 58 пассажиров и 5 членов экипажа.

Столкновение со столбом произошло, когда капитан воздушного судна совершал движение к месту стоянки по перрону.

Известно также, что мачту освещения задел "Суперджет" (SSJ-100)

Эксперты проводят проверку, что могло послужить причиной аварии.

Карина Красилова