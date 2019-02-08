Самолету в Домодедово «припарковаться» помешал фонарный столб

В аэропорту российской столицы Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб.
Об инциденте рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
О пострадавших информация в данный момент не поступала, пишет ТАСС.
Известно, что в самолете находилось 58 пассажиров и 5 членов экипажа.
Столкновение со столбом произошло, когда капитан воздушного судна совершал движение к месту стоянки по перрону.
Известно также, что мачту освещения задел "Суперджет" (SSJ-100)
Эксперты проводят проверку, что могло послужить причиной аварии.
Карина Красилова