Новые поликлиники появятся в некоторых российских регионах

Правительство выделило на модернизацию медицинских учреждений более 70 млрд рублей
Экономика 19:20
Доктор. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Более 70 мрд рублей выделило правительство на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Поэтапно планируется построить и реконструировать 53 медицинских учреждения.

Как сказано в документе на сайте правительства, субсидии направят в 45 субъектов РФ с 2019 по 2021 годы. На эти деньги планируют построить и отремонтировать 12 медучреждений, которые не закончили в прошлом году. Еще 41 объект построят и модернизируют в последующие годы. В общей сложности 53 региональные и муниципальные поликлиники и больницы станут обслуживать посетителей на новом уровне.

Отдельной строкой выделено финансирование 40 детских медицинских объектов, сообщает РБК. Их финансирование начнется с 2020 года. За 4 года планируют построить и реконструировать 40 детских больниц и отделений.

Вероника Преображенская

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