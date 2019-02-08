Как не провалить выходные, рассказали астрологи

Звезды рекомендуют следовать некоторым советам, чтобы нерабочие дни оказались успешными
Общество 20:00

Чтобы выходные не оказались испорченными из-за опрометчивых или неверных поступков, астрологи (12+) дали несколько рекомендаций – как себя вести 9 и 10 февраля.

В субботу, 9 февраля Растущая Луна находится в знаке Овен. Чтобы выходной день после рабочей недели прошел успешно, лучше забыть о делах и хорошенько отдохнуть. Те, кто пренебрегут этим советом, рискуют испортить все былые наработки по конкретным проектам, уверены эксперты.

В этот день возможна рассеянность, не исключено упустить какую-то важную мелочь при решении рабочих задач. А это может обернуться плачевно для карьеры.

Поэтому стоит перенести переговоры и подписание контрактов на следующую неделю.

А вот общественная деятельность 9 февраля будет успешной.

10 февраля, в воскресенье деловая активность, по словам астрологов, имеет шанс быть успешной только в случае внимательности и самоорганизованности.

Если ранее в голове вынашивались идеи относительно будущих проектов, есть смысл озвучить их единомышленникам и партнерам. В этот день возможна поддержка с их стороны в продвижении и воплощении планов в реальность.

Строить планы на будущее 10 февраля – подходящее время.

Карина Красилова

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