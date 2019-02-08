Мятежный полковник ГРУ из Приморья выходит из зоны. Чубайс пожелал ему счастливой старости

Владимир Квачков, осужденный за подготовку мятежа и призывы к терроризму, дождался декриминализации статьи 282

Полковник ГРУ Квачков выходит на свободу. Фото: скриншот видео

Зубово-Полянский районный суд Мордовии освободил из колонии отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиненного в подготовке вооруженного мятежа, сообщает "Медиазона" со ссылкой на его адвоката Андрея Витиканова. Владимир Квачков освобожден благодаря частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), передает ИА PrimaMedia.

Издание отмечает, что таким решением суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересмотре приговора. Господин Витиканов полагает, что Владимира Квачкова выпустят 19 февраля, потому что десять дней после решения суда закончатся в выходной день, 17 февраля.

В 2005 году экс-полковник ГРУ Квачков был обвинен в покушении на Анатолия Чубайса, но суды разных инстанций каждый раз выносили оправдательный приговор.

В свою очередь, глава "Роснано" Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook ответил на освобождение обвиненного в покушении на него Квачкова. Он пожелал "счастливой старости" бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову.

"Послушайте, дедушке — восьмой десяток, пожелать ему можно только счастливой старости".

Владимир Квачков получил широкую известность в марте 2005 года, когда был задержан как предполагаемый организатор покушения на экс-главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, но позже был дважды оправдан вердиктами присяжных. Однако в 2013 году Квачков был признан виновным в подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность.

В марте 2016 года в отношении Квачкова было возбуждено еще одно уголовное дело — за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Поводом для него стала видеозапись, которую бывший полковник ГРУ сделал, находясь в заключении в мордовской исправительной колонии №5, на мобильный телефон за год до этого — в годовщину покушения на господина Чубайса. В нем, обращаясь к "сочувствующим", Квачков рассказал о "подрывной деятельности мировой закулисы по разрушению России" и явлениях, на которые, по мнению экс-полковника, необходимо реагировать "вооруженной борьбой". Тогда суд приговорил его к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1. ст. 282 УК РФ.

Как дополняет "Коммерсант", Владимир Квачков родился в августе 1948 года в поселке Краскино Приморского края в семье военнослужащего. В 1959–1966 годах учился в Уссурийском Суворовском училище. В 1969 году окончил Киевское общевойсковое командное училище.

По окончании училища служил во 2-й отдельной бригаде спецназа ГРУ (Псков), пройдя путь от командира группы до командира батальона. В 1981 году, окончив Военную академию имени Фрунзе, служил старшим офицером разведуправления штаба Ленинградского военного округа.

С 1983 по 1984 год — командир 14-й отдельной бригады спецназа. Воевал в Афганистане. В 1984 году получил контузию, в том же году был награжден орденом Красной Звезды. В 1984–1986 годах — командир псковской бригады спецназа. В 1986–1989 годах — начальник штаба отдельной бригады спецназа в группе советских войск в Германии. В 1989–1992 годах — командир 14-й отдельной бригады спецназа (Туркестанский военный округ). В 1992–1994 годах — командир отряда спецназа в составе 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане.

В 1994–1998 годах служил в центральном аппарате ГРУ. В мае 1998 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук. Название диссертации — "Тактика применения подразделений и частей спецназа в условиях проведения контртеррористической операции". В августе 1998 года был уволен в запас.

С 1998 года — старший научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генштаба (с 2004 года — ЦВСИ Минобороны). Находясь в запасе, принимал участие в боевых действиях против мятежников в Дагестане, за что в декабре 1999 года был награжден орденом Мужества. В 2003 году побывал в длительной командировке в Чечне.

17 марта 2005 года был задержан по подозрению в причастности к покушению на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, совершенному в тот же день. На выезде из поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области у кортежа главы энергохолдинга сработало взрывное устройство, после чего машины были обстреляны. Господин Чубайс не пострадал.

За время следствия Владимир Квачков дважды баллотировался в Госдуму на довыборах в одномандатных округах Москвы: в Преображенском округе в декабре 2005 года он занял второе место с 28,9%, а в Медведковском округе в феврале 2006 года ему отказали в регистрации.

5 июня 2008 года был оправдан судом присяжных. 26 августа 2008 года Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, однако в итоге 21 августа 2010 года присяжные вновь вынесли оправдательный вердикт.

23 декабря 2010 года, на следующий день после того, как Верховный суд подтвердил оправдательный приговор по делу о покушении на господина Чубайса, Владимир Квачков был задержан ФСБ и в тот же день арестован по обвинению в содействии террористической деятельности и покушении на организацию мятежа. По версии следствия, Владимир Квачков создал в Тольятти, Самаре, Владимире и других городах боевые группы "Народное ополчение имени Минина и Пожарского" (признано судом террористическим и запрещено в России), которые должны были захватить и разоружить расположенные в своих регионах воинские части, а затем отправиться в поход на Москву.

8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. 18 июля 2013 года Верховный суд снизил наказание с 13 до 8 лет.

В марте 2016 года в отношении Владимира Квачкова было возбуждено еще одно уголовное дело — за публичные призывы к терроризму. Поводом для него стала видеозапись, которую полковник сделал, находясь в заключении в мордовской исправительной колонии №5. 18 августа 2017 года он получил еще полтора года колонии. 28 декабря 2017 года Верховный суд оставил приговор в силе.