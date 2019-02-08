Трех полосканий будет мало: Росконтроль проверил порошки на токсичность

Один из семи брендов после испытаний попал в черный список
Общество 20:35
Стиральная машина. Фото: pixabay.com.

Эксперты "Росконтроля" провели исследования семи брендов стиральных порошков. Оценивали по нескольким критериям: показателю pH, содержание ПАВ (поверхностно-активных веществ), токсичности и ряду других показателей. Для проверки взяли такие известные бренды, как "Миф", Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/"Наша семья", "Биолан" и AOS/"Я родился".

Во всех порошках отмечено достаточно высокое содержание остаточных ПАВ (поверхностно-активных веществ). Как утверждают эксперты, даже после третьего полоскания, рекомендуется при использовании этих моющих средств проводить дополнительные полоскания постиранной одежды.

Худший результат по присутствию поверхностно-активных веществ (ПАВ) в воде после полоскания показал порошок AOS/"Я родился", который предназначен для стирки детского белья. "Не справился" детский стиральный порошок и с испытаниями на токсичность, что стало поводом для занесения его в черный список.

Для остальных средств для стирки полученный индекс токсичности не является критичным, но все можно расценить это как нарушение, отмечают в "Росконтроле".

Лидерами по устранения загрязнений стали моющие средства "Миф" (75 баллов) и BiMAX (74), их эксперты признали наиболее эффективными. Совсем чуть-чуть от них отстали Sorti иTide. Далее идут"Биолан" (67), Clean OK / "Наша семья" и AOS/"Я родился" (по 66).

Кстати, лучшие показатели у порошков "МИФ", BiMax,Clean OK/"Наша семья" на смываемость ПАВ (поверхностно-активных веществ).

Вероника Преображенская

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