Путин обозначил дату своего президентского послания Федеральному собранию

Будет ли послание включать интерактив, как в прошлом году, пока не сообщается
Политика 21:30

Глава России Владимир Путин начал подготовку текста, с которым он выступит перед Федеральным собранием 20 февраля. О том, что составление послания уже началось, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Медведев.

Работа, как сообщил Песков, ведется также в министерствах и в подразделениях Кремля, пишет Интерфакс.

Напомним, практика обращений главы страны к парламенту существует 25 лет, начиная с 24 февраля 1994 года. Когда президент озвучивает главные направления государства.

С первым таким посланием Федеральному собранию выступил экс-президент Борис Ельцин. За свою практику он это делал шесть раз.

Четыре раза с посланием выступил бывший президент России, а ныне председатель правительства Дмитрий Медведев.

Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием 14 раз, и крайнее такое послание звучало в прошлом году 1 марта.

Карина Красилова

президент послание президента

Фургала принимают в Москве, но не всегда принимают и понимают в Хабаровске - политолог

24 января, 20:15

Путин поддержал расширение полномочий Минвостокразвития за счет Арктической зоны

19 января, 14:00
Новые тренды медиапотребления: деловую программу шестого МедиаСаммита обсудили в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia