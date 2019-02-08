Путин обозначил дату своего президентского послания Федеральному собранию

Будет ли послание включать интерактив, как в прошлом году, пока не сообщается

Глава России Владимир Путин начал подготовку текста, с которым он выступит перед Федеральным собранием 20 февраля. О том, что составление послания уже началось, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Медведев.

Работа, как сообщил Песков, ведется также в министерствах и в подразделениях Кремля, пишет Интерфакс.

Напомним, практика обращений главы страны к парламенту существует 25 лет, начиная с 24 февраля 1994 года. Когда президент озвучивает главные направления государства.

С первым таким посланием Федеральному собранию выступил экс-президент Борис Ельцин. За свою практику он это делал шесть раз.



Четыре раза с посланием выступил бывший президент России, а ныне председатель правительства Дмитрий Медведев.

Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием 14 раз, и крайнее такое послание звучало в прошлом году 1 марта.

Карина Красилова